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Лариса, что с лицом: путинистка Долина сбегает в теплые края

13 ноября 2022, 14:11

Как только запахло жаренным, престарелая дива вспомнила, что ей пора в отпуск.

Лариса Долина
Лариса Долина покидает РФ в начале 2023 года / nstagram.com/larisa.dolina.official

Пропутинская певунья и бывшая одесситка Лариса Долина яро топит за "русский мир", и считает себя главной примадонной российского шоу-бизнеса после отъезда Аллы Пугачевой.

Которую, к слову, она решила за компанию унижать из-за ее отказа поддерживать войну в Украине и отъезд из страны-террориста. Долина с удовольствием цитирует популярные рашистские лозунги и пропагандистские доктрины.

Однако, 67-летняя певица решила подумать о спокойной старости и, похоже, заранее начала стелить себе соломку. В интервью росСМИ Долина заявила, что давно не была в отпуске, поэтому уезжает в теплые края с дочерью и внучкой.

"В январе уедем на Мальдивы. Я люблю этот край: во-первых, там мало народу, а во-вторых — голубой океан и белый песок", - рассказывает она. Стоит отметить, что о планах на возвращение в РФ она скромно умолчала.

Примечательно, что многие российские артисты, которые покинули террористическую страну по причине убеждений или из страха санкций, изначально использовали отдых или лечение за границей в качестве благовидного предлога для отъезда.

РосСМИ уже начинают задаваться вопросом, а вернется ли главная морщинистая звездочка рашистской эстрады домой.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя артистка заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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