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"Дети желали смерти": "путинистка Долина пожаловалась на конфликт с молодежью

15 сентября 2022, 20:50

Певица пожаловалась, что дети желали ей смерти и, по мнению Долиной, - "это ужасно".

Лариса Долина
Лариса Долина / instagram.com/larisa.dolina.official/

"Путинистка" Лариса Долина, которая не брезгует концертами под фашистским символом "Z", рассказала о том, как одна молодая тиктокерша желала ей смерти.

Как сообщает российский Телеграмм-канал "Звездач", конфликт у старушки Долиной с молодой интернет-звездой произошел год назад. Некая Валя Карнавал повздорила с Ларисой Долиной. Оказалось, что после резких высказываний певицы на нее полился поток оскорблений от юных фанатов Карнавал.

"Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети — это страшно", — призналась Долина.

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При этом певица отметила, что не готова на дуэт с Карнавал.

Напомним, ранее певицу Ларису Долину, которая активно поддерживает войну в Украине, россияне требовали прогнать со сцены.

Скандальный инцидент произошел на концерте в Сыктывкаре. Люди были так возмущены появлением Долиной на сцене

"Это было максимально токсично – они оскорбляли всех. Просто всех! Выходит Долина в майке и брюках. У нее были длинные брюки, правда, с одной стороны разорванные. А они говорят: "Вот, она похудела, все время была жирной коровой"; "А вот на ней какие-то лохмотья"; "Она страшная, старая"; "Зачем их привезли? Лучше бы наши пели!"; "А лучше бы привезли Леонтьева. Но он сам не приехал", - рассказала очевидица произошедшего.

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Лариса Долина
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