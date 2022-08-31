Квиткова продемонстрировала, как после долгой разлуки встретилась с Добрыниным

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша, победительница 9 сезона романтического реалити-шоу Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова показала свое долгожданное возвращение домой.

"Наконец-то все дома", - поделилась своей радостью Квиткова на своей странице в Instagram.

Видео дня

Она показала трогательное видео, где она встречается со своим мужем после долгой разлуки. В такой трогательный момент, блогеры умудрились снять видео, чтобы подписчики разделили с ними всю глубину чувств соскучившихся селебрити.

Напомним, ранее подписчики жестко раскритиковали снимки Квитковой в купальнике. Многие комментаторы сочли наряд Квитковой слишком откровенным: некоторые полагают, что маме не к лицу публично обнажаться до такой степени, другие считают неуместными подобные фото во время войны, третьи же из злорадства предлагают блогерке в следующий раз сняться вовсе без трусов.

Кроме того, Даша Квиткова похвасталась результатами своего похудения, а также пригрозила журналистам не публиковать ее фото "до".

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