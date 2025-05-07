"Куда только время делось?": Меган Маркл показала свежее фото сына-именинника

Новый снимок герцогиня Сассекская посвятила Дню рождения сына.

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Принц Арчи фото - как выглядит сын принца Гарри и Меган Маркл сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

6 мая принцу Арчи Сассекскому исполнилось 6 лет

Меган Маркл поздравила первенца, и показала его свежее фото

В октябре 2018 года герцоги Сассекские сообщили, что ждут ребенка. Пол первенца принц Гарри и его супруга традиционно скрывали до появления младенца.

6 мая 2019 года в одной из лондонских больниц на свет появился Арчи Маунтбеттен-Виндзор (после смерти королевы Елизаветы II - принц Арчи Сассекский). Сейчас мальчик занимает 6 место в порядке наследования британского престола.

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Вчера старшему сыну Меган Маркл и принца Гарри исполнилось шесть лет. В честь этого события счастливая мама опубликовала свежее фото Арчи - в кадри мальчик в пижаме стоит на балконе с видом на океан, и смотрит на закат.

"Наш сын. Наше солнце. Поздравляем Арчи с 6-летием! Спасибо за всю любовь, молитвы и теплые пожелания для нашего милого мальчика. Ему шесть! Куда только время делось?" - написала герцогиня Сассекская.

Принц Арчи фото - как выглядит сын принца Гарри и Меган Маркл сейчас / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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