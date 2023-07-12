Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

Харпер Севен "спалила" жена ее старшего брата Никола Пельтц.

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Харпер Бекхэм показала одинаковые тату с Николой Пельтц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Единственная дочь светской львицы и дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма Харпер Севен на днях отпраздновала свой 12-ый День рождения. С семьей девочка праздновала в кафе Prada, а позже - в Диснейленде.

В целом это был обычный праздник для девочки младшего подросткового возраста, если бы не одно "но". Жена старшего брата Харпер, Бруклина Бекхэма, актриса Никола Пельтц, похоже, сделала девочке очень взрослый подарок.

На своей странице в Instagram Никола показала множество фото с Харпер, которую называет своей младшей сестрой, и написала для нее милое поздравление: "С днем ​​рождения, моя маленькая сестренка Харпер Севен. Ты самая замечательная девочка, мне так повезло, что ты есть в моей жизни. Я люблю тебя даже больше, чем ты думаешь! (Можем ли мы всегда быть вместе??)"

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Среди снимков обнаружился один, который у многих вызвал беспокойство: на нем Никола и Харпер позируют с одинаковыми татуировками - у Пельтц крошечная бабочка на пояснице, а у Бекхэм-младшей на ребрах.

Конечно, в комментариях под фото поклонники селебритис надеются, что это всего лишь переводная картинка, однако до конца уверенности нет - у всех Бекхэмов есть тату, а у Дэвида их целых 50 штук.

Харпер Бекхэм показала одинаковые тату с Николой Пельтц / instagram.com/nicolaannepeltzbeckham/

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