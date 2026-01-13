Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в Дие

Украинцы отдали свои голоса за десятого участника финала Национального отбора.

https://stars.glavred.info/kto-stal-poslednim-finalistom-nacotbora-rezultaty-golosovaniya-v-die-10731833.html Ссылка скопирована

Кто стал финалистом Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение Украина, KHAYAT

Вы узнаете:

Кто стал 10-м финалистом Национального отбора

Когда будет Нацотбор Евровидения 2026

Сегодня, 13 января, закончилось голосование в Дие, где украинцы могли отдать свои голоса за десятого финалиста Национального отбора на Евровидение 2026. В голосовании приняли участие более 280 тысяч зрителей.

Кто стал последним участником Национального отбора

Победу в голосовании триумфально одержал певец KHAYAT, который уже в четвертый раз будет пробовать свои силы на Нацотборе. Артист представил песню "Герцы" в стиле электропоп, в которую органично вплетены этнические мотивы. Ранее KHAYAT отмечал, что его песня не передает борьбу и победу в классическом понимании, а больше сосредоточена на внутренней боли и силе.

видео дня

KHAYAT - Нацотбор на Евровидение / фото: instagram.com, KHAYAT

"Моя песня "Герцы" символическая, проникновенная, болезненная, сакральная, честная... Я пишу сознательную музыку, которая может достойно представить Украину на Евровидении и имею достаточно опыта для того, чтобы это сделать", — написал певец в Instagram.

Зрители Евровидения высоко оценили старания артиста и отдали за его композицию более 90 тысяч голосов. KHAYAT выиграл голосование с отрывом почти в 43 тысячи голосов от второго места.

Результаты голосования в Дие / скрин из Дии

Участники Нацотбора на Евровидение 2026

В финале Национального отбора на Евровидение свои композиции представят 10 украинских исполнителей:

Jerry Heil,

KHAYAT,

LAUD,

LELÉKA,

MOLODI,

Monokate,

Mr. Vel,

The Elliens,

Valeriya Force,

ЩукаРиба.

Артисты будут соревноваться за шанс выступить на конкурсе Евровидение 2026 в Вене, который пройдет с 12 по 16 мая.

KHAYAT выступит в финале Нацотбора / фото: instagram.com, Дия

Когда состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026

Организаторы Нацотбора объявили, что финал Национального отбора на Евровидение состоится 7 февраля 2026 года. Во время концерта будет проведен благотворительный сбор средств для центра Superhumans.

Как выбирали финалиста Нацотбора - смотреть видео:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Римма Зюбина поделилась историей о встрече с российским оккупантом за границей. В интервью она рассказала, что столкнулась с военным страны-агрессора в Грузии. Римма отметила, что в Грузии сейчас проживает очень много россиян.

Также певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, будут выселять из жилья силой. Несмотря на то что все сроки по выселению из московской жилплощади у Ларисы "сгорели", она решила не завершать переезд и неожиданно покинула РФ.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред