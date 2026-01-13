Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в Дие

Вы узнаете:
- Кто стал 10-м финалистом Национального отбора
- Когда будет Нацотбор Евровидения 2026
Сегодня, 13 января, закончилось голосование в Дие, где украинцы могли отдать свои голоса за десятого финалиста Национального отбора на Евровидение 2026. В голосовании приняли участие более 280 тысяч зрителей.
Кто стал последним участником Национального отбора
Победу в голосовании триумфально одержал певец KHAYAT, который уже в четвертый раз будет пробовать свои силы на Нацотборе. Артист представил песню "Герцы" в стиле электропоп, в которую органично вплетены этнические мотивы. Ранее KHAYAT отмечал, что его песня не передает борьбу и победу в классическом понимании, а больше сосредоточена на внутренней боли и силе.
"Моя песня "Герцы" символическая, проникновенная, болезненная, сакральная, честная... Я пишу сознательную музыку, которая может достойно представить Украину на Евровидении и имею достаточно опыта для того, чтобы это сделать", — написал певец в Instagram.
Зрители Евровидения высоко оценили старания артиста и отдали за его композицию более 90 тысяч голосов. KHAYAT выиграл голосование с отрывом почти в 43 тысячи голосов от второго места.
Участники Нацотбора на Евровидение 2026
В финале Национального отбора на Евровидение свои композиции представят 10 украинских исполнителей:
- Jerry Heil,
- KHAYAT,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- The Elliens,
- Valeriya Force,
- ЩукаРиба.
Артисты будут соревноваться за шанс выступить на конкурсе Евровидение 2026 в Вене, который пройдет с 12 по 16 мая.
Когда состоится финал Национального отбора на Евровидение 2026
Организаторы Нацотбора объявили, что финал Национального отбора на Евровидение состоится 7 февраля 2026 года. Во время концерта будет проведен благотворительный сбор средств для центра Superhumans.
Как выбирали финалиста Нацотбора - смотреть видео:
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
