"Кто следующий?": Волочкова порезвилась на диване с тремя мужиками

Анастасия Волочкова назвала происходящее "совещанием".
Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за очередное фото, на котором она появилась в компании троих мужчин.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором сидела в обнимку с мужчинами на диване. Приходящее она назвала "совещанием".
"С моими друзьями и партнерами проводим совещание по созданию моего Нового грандиозного спектакля-шоу", - написала Волочкова в подписи к снимку.
Зная бурно прошлое балерины, ее поклонники усомнились, что она вела именно деловой разговор со своими гостями.
"Кто следующий?", "Тройничек Настя, тебе не много? Поделись, а?" Ну ладно, хоть в одежде и не в ночнушке", "Снова друзья?!", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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