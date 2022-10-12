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"Кто следующий?": Волочкова порезвилась на диване с тремя мужиками

12 октября 2022, 04:04

Анастасия Волочкова назвала происходящее "совещанием".

Анастасия Волочкова
Волочкова порезвилась на диване с тремя мужиками / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за очередное фото, на котором она появилась в компании троих мужчин.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором сидела в обнимку с мужчинами на диване. Приходящее она назвала "совещанием".

"С моими друзьями и партнерами проводим совещание по созданию моего Нового грандиозного спектакля-шоу", - написала Волочкова в подписи к снимку.

Зная бурно прошлое балерины, ее поклонники усомнились, что она вела именно деловой разговор со своими гостями.

"Кто следующий?", "Тройничек Настя, тебе не много? Поделись, а?" Ну ладно, хоть в одежде и не в ночнушке", "Снова друзья?!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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