Кто представит Украину на Евровидении: команда Алины Паш сделала заявление из-за подделки документов

Алина Паш / УНИАН

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отреагировала на скандал, после того, как Государственная пограничная служба Украина подтвердила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с Крымом в 2015 году.

Глава правления Суспільного Николай Чернотицкий заявил, что оргкомитет Евровидения в Украине пересмотрит участие певицы в международном конкурсе песни.

"Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное рассмотрение. Пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, куда будет приглашена Алина Паш и где примут соответствующее решение", - написал он в Facebook.

Кроме того, Чернотицкий будет отдельно как глава правления обращаться в правоохранительные органы по поводу предоставления поддельных документов.

"Я считаю, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении"", - заявил он.

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Что заявили о поддельном документе в команде Алины Паш

В команде Алины Паш пока не дали вразумительного ответа о том, откуда взялась поддельная справка о поездке в Крым.

"Эту справку предоставляла не она лично, и не она давала запрос на нее. Это давал запрос член нашей команды. Мы сейчас внутри команды разбираемся, каким образом эта справка была получена, и что это за справка, и как она вообще появилась у Суспільного. Пока мы не разберемся в команде, я не могу называть вам имена, - заявила менеджер певицы. - В любом случае, это правда, что она пересекала с украинской стороны границу, и там должна быть эта информация, мы ее ждем. Запрос в пограничную службу был осуществлен на прошлой неделе. Для нас заявление пограничной службы было очень шокирующим моментом, и мы сейчас стараемся разобраться, чтобы людям дать четкую и правильную информацию, как это вообще все произошло".

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Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

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