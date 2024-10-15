"Кто эта сумасшедшая?": известный музыкант показал новую возлюбленную

Миша Крупин признается: у них с девушкой прекрасное взаимопонимание.

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Миша Крупин новости - Миша Крупин рассказал про новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Украинский музыкант Миша Крупин, по примеру многих артистов, скрывает свою личную жизнь. Широкой аудитории про нее известно лишь то, что рассказывает сам исполнитель - был дважды женат, есть трое детей.

На днях Крупина засняли в компании привлекательной девушки - вместе пара посетила премьеру фильма "Хозяин 2. На своей земле". Музыкант решил не отрицать новый роман, и в комментарии ЖВЛ раскрыл некоторые его подробности.

У возлюбленных сейчас - отношения на расстоянии, ведь Миша живет в Харькове, а она - в Киеве. Им удается видеться раз в месяц.

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"Мало времени на самом деле. Если человек тебя понимает, если много дел у него и у меня, поэтому на свидания очень мало времени остается. Сейчас получается, что раз в месяц видимся", - отмечает Крупин.

Свою девушку он не скрывает, хоть и не называет в прессе ее имя. Артист сообщил, что она также вращается в творческих кругах, поэтому они прекрасно ладят. Пара познакомилась на светском мероприятии, и роман между ними вспыхнул практически сразу.

"Познакомились на таком мероприятии. Это был ивент, и мы так сразу сошлись. Моя бабушка говорит: "Кто эта сумасшедшая?" - рассказал Миша Крупин.

Миша Крупин с новой девушкой / Скриншот

Кто такой Миша Крупин? Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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