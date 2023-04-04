Ксения Мишина рассказала об отношениях сына с отцом, которого он впервые увидел во время войны

Актриса призналась ЖВЛ, что возвращение в ее жизнь мужчины из прошлого было для нее сложным вопросом.

Ксения Мишина рассказала об отношениях ее сына Платона с отцом / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ. В сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию.

Победительница Танцев со звездами, украинская актриса Ксения Мишина сама воспитывает сына Платона. С отцом ребенка артистка разошлась, когда была на 7 месяце беременности. Все это время бывший муж не участвовал в воспитании Платона. Впрочем, во время полномасштабной войны, он нашел номер телефона Мишиной и попросил о встрече. Как оказалось, мужчина захотел возобновить общение с 10-летним сыном. Актриса согласилась.

"Кто я такая, чтобы не позволить познакомиться с отцом? Ребенок сам сделал выводы после проведенного вместе времени. Я с Платоном все проговорила, чтобы избежать травм. Но не исключаю, не все сейчас получится проработать и в будущем это может дать о себе знать. Я воспринимаю это как задачу, которую он должен решить в своей жизни", - рассказала актриса в ЖВЛ о встрече сына с отцом.

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Ксения Мишина в ЖВЛ призналась, что отцу не удалось наладить отношения с сыном. Это был последний раз, когда актриса давала шанс бывшему мужу присутствовать в ее жизни и Платона.

"Мы встречались, но я снова помахала ручкой. Человек не изменился. Скажу так, не закрытый гештальт был больше у меня, чем у сына. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок. Все это плохо влияет на сына, он начинал спрашивать: А почему вот так? Кроме того, новая семья бывшего начала качать какие-то права. Я сказала: Нет, это не обо мне", - прокомментировала артистка.

Об отношениях Ксении Мишиной с родителями, которые живут в оккупированном Крыму, и похудении актрисы, которое активно обсуждали в соцсетях - смотрите в интервью для ЖВЛ.

Напомним, новые выпуски ЖВЛ можно посмотреть с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина. Ведущими нового сезона стали Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко.