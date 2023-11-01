Ксения Мишина рассекретила свой вес

Украинская актриса сравнительно недавно вернулась к своим формам и не устает рассказывать и своих преображениях.

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Ксения Мишина рассказала, как похудела / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube, Instagram ()

Украинская актриса Ксения Мишина, которая буквально недавно перенесла операцию, поделилась со своими подписчиками достаточно личными данными.

Так, на своей странице в Instagram, актриса решила поотвечать на вопросы своих подписчиков. В частности, она даже рассекретила свой рост и вес, а также рассказала, как ей удается все это поддерживать,

По словам актрисы, она весит приблизительно 50 килограмм, при этом ее рост составляет 168 сантиметров.

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Ксения Мишина поделилась своими параметрами / Скриншот Instagram/mish.ka

Также Ксения рассекретила, чем питается, чтобы поддерживать свою хорошую форму:

"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр (творог), овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", – добавила она.

Напомним, ранее Ксения Мишина жестко ответила подписчикам на вопрос о том, почему она, такая красивая и успешная, все еще одинока.

Ранее актриса также записала ролик, на котором ей ставят капельницу. Таким образом Мишину готовили к первой в ее жизни операции. Манипуляция длилась около двух часов.

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