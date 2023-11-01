Украинская актриса Ксения Мишина, которая буквально недавно перенесла операцию, поделилась со своими подписчиками достаточно личными данными.
Так, на своей странице в Instagram, актриса решила поотвечать на вопросы своих подписчиков. В частности, она даже рассекретила свой рост и вес, а также рассказала, как ей удается все это поддерживать,
По словам актрисы, она весит приблизительно 50 килограмм, при этом ее рост составляет 168 сантиметров.
Также Ксения рассекретила, чем питается, чтобы поддерживать свою хорошую форму:
"Ем рыбу, морепродукты, яйца, сыр (творог), овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, крупы", – добавила она.
Напомним, ранее Ксения Мишина жестко ответила подписчикам на вопрос о том, почему она, такая красивая и успешная, все еще одинока.
Ранее актриса также записала ролик, на котором ей ставят капельницу. Таким образом Мишину готовили к первой в ее жизни операции. Манипуляция длилась около двух часов.
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- Ксения Мишина рассекретила свой вес