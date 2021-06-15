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Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

15 июня 2021, 16:51
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Артистка вместе со своим возлюбленным  решила сделать необычное украшение в знак их любви и вырастила алмаз из собственной крови.

Ксения Мишина
Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови / Instagram

Популярная украинская актриса и героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась в Instagram-stories фото нового уникального украшения. Звезда показала кольцо с алмазом, выращенным из крови.

Драгоценный камень создан не только из крови Мишиной, но и ее возлюбленнного Александра Эллерта.

Как сообщает ТСН, еще зимой пара сдала кровь на изготовление биокамня, который сейчас Ксения носит на безымянном пальце правой руки.

О затее натурального украшения из собственной крови и крови Эллерта знаменитость сообщила поклонникам этой зимой. Теперь они поинтересовались у нее, как проходит эта работа.

Ксения Мишина
Кольцо Мишиной с алмазом из крови /Скриншот Instagam

Напомним, ранее стало известно, когда Мишина и Эллерт сыграют свадьбу. В Сети Александр написал, что торжество состоится в следующем году.

Добавим, ранее Мишина ездила на съемки остросюжетного фильма Зломовчання в Хорватию, и взволновала поклонников тем, что "спрятала" совместные фото с Эллертом. В Сети тогда ходили слухи, что он ездил к ней на съемки.

Автор: Ulyana Kukuruza
обручальное кольцо Ксения Мишина
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