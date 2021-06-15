Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови / Instagram

Популярная украинская актриса и героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась в Instagram-stories фото нового уникального украшения. Звезда показала кольцо с алмазом, выращенным из крови.

Драгоценный камень создан не только из крови Мишиной, но и ее возлюбленнного Александра Эллерта.

Как сообщает ТСН, еще зимой пара сдала кровь на изготовление биокамня, который сейчас Ксения носит на безымянном пальце правой руки.

О затее натурального украшения из собственной крови и крови Эллерта знаменитость сообщила поклонникам этой зимой. Теперь они поинтересовались у нее, как проходит эта работа.

Кольцо Мишиной с алмазом из крови /Скриншот Instagam

Напомним, ранее стало известно, когда Мишина и Эллерт сыграют свадьбу. В Сети Александр написал, что торжество состоится в следующем году.

Добавим, ранее Мишина ездила на съемки остросюжетного фильма Зломовчання в Хорватию, и взволновала поклонников тем, что "спрятала" совместные фото с Эллертом. В Сети тогда ходили слухи, что он ездил к ней на съемки.