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"Кривляние - не для гимна": Джамалу раскритиковали за исполнение гимна Украины

Алена Кюпели
6 августа 2023, 14:56 обновлено 6 августа, 15:04
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Поклонники певицы Джамалы не смогли сдержать свое мнение и написали певице, что они думают об исполнении гимна Украины.
Джамала спела гимн Украины
Джамала спела гимн Украины / Коллаж Главред, скриншот видео Instagram/jamalajaaa

Украинскую певицу Джамалу неожиданно раскритиковали ее подписчики.

Оказалось, поклонникам артистки не понравилась интерпретация национального гимна Украины, который Джамала исполнила 5 августа в Лондоне на домашней арене лондонского "Челси", стадионе "Стэмфорд Бридж". Там состоялся благотворительный матч в поддержку Украины - Game4Ukraine.

Джамала поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram.

видео дня

На видео - Джамала на стадионе поет гимн Украины:

"Петь гимн – это всегда очень ответственно. А петь на стадионе с трансляцией на 25 каналах более чем в 200 странах и многомиллионную аудиторию – еще больше. Сегодня мой гимн звучит торжественно, взлетая над стадионом. Ибо так радуюсь, что каждый день мы приближаем нашу победу на глазах у всего мира. Для каждого, кто прикасается к гимну Украины своими чувствами и переживаемыми эмоциями, он становится особенной, его собственной песней", - написала Джамала.

Между тем, поклонники не оценили авторского исполнения гимна и даже немного покритиковали Джамалу за ее исполнение.

"Певица хорошая, но переделывать гимн под ''свои фишки'' не стоило - классический вариант ближе к народу. Голос хороший но перестарались в отрицательную сторону. Без обид. Мое личное мнение. Воспринимайте критику положительно", "Критику тяжело воспринимать. Но это гимн, а не песня. Вы его исполнили для себя, потому что все остальные на стадионе пришли на ваш концерт и не смогли спеть все вместе. Считаю, что нужно запретить сменять гимн", "Как-то чуть-чуть не воспринимается гимн в такой интерпретации", "Голос сильный, но эти кривляния - не для гимна", - критикуют певицу фоловеры.

Поклонникам не понравилось исполнение гимна
Поклонникам не понравилось исполнение гимна / Instagram/jamalajaaa
Фоловеры раскритиковали Джамалу
Фоловеры раскритиковали Джамалу

Напомним, ранее Джамала на своей странице в Instagram поделилась черно-белым снимком, на котором предстала со своей семьей и с беременным животиком. "Наше племя стало больше в этот день", - подписала певица фотографию, которой предшествовали личные кадры подготовки к родам. Снимки привлекли внимание поклонников, которые стали осыпать артистку поздравлениями.
Ранее также Джамала попала в тройку самых ярких победителей Евровидения.

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