Критик Артемий Троицкий уличил Николая Баскова и Филиппа Киркорова в проституции

Ранее Троицкий заявлял, что считает российских мужчин в массе своей животными.

Филипп Киркоров и Николай Басков занимаются политической проституцией и не верят в пропаганду, считает Артемий Троицкий / instagram.com/nikolaibaskov

Музыкальный критик Артемий Троицкий, который состоит в близкой дружбе с Аллой Пугачевой и ее семьей, знаком с советским и российским шоу-бизнесом уже очень давно. Более того - он прекрасно знает всю эту кухню изнутри.

Поэтому общественно-политическая позиция некоторых знаменитостей не стала для него сюрпризом. Троицкий, который сам в 2014 году выступал против аннексии Крыма, а в 2022-ом выразил четкую антивоенную позицию, в интервью для Балаканки рассказал, что для него звезды в стране-агрессоре, которые поддерживают преступную политику Кремля, делятся всего на два типа.

К первым он зачисляет "попсу" - артистов, которые будут согласно кивать любой идее ради выгоды. Другие - действительно верят пропаганде, да так сильно, что это уже больше смахивает на помешательство.

К первым он относит Киркорова и Баскова - их критик по крепости убеждений сравнивает с представителями древнейшей профессии.

"Некоторые рок-музыканты переметнулись на темную сторону, некоторые талантливые какие-то актеры, сценаристы и так далее, причем они утверждают, что у них это искренне. То есть какие-то люди, условно говоря все эти попсовики: Басков, Киркоров и так далее. Это стопроцентная проституция. Им абсолютно все равно, они служат любой власти. А есть фанатики, вот типа Охлобыстина", - считает Троицкий.

Напомним, ранее Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Также в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

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