Кристина Соловий поделилась личным горем

Певица погрузилась в воспоминания о родственной душе, которая навсегда покинула этот бренный мир.

Кристина Соловий рассказала о смерти бабушки / instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница проекта Голос країни ( в команде Святослава Вакарчука) Кристина Соловий поделилась с поклонниками своим горем - ушла из жизни ее бабушка.

Каждый вновь на время становится ребенком, когда умирают те, кто тебе дорог. О своей утрате артистка сообщила на своей странице в Instagram, и погрузилась в воспоминания про родственную душу.

Так Соловий показала, от кого переняла эту утонченную красоту, которой она покоряет своих фанатов - выложила черно-белый снимок своей бабушки в юности, на котором она позирует с искренней улыбкой в кокетливом берете.

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Но не только привлекательную внешность Кристина унаследовала от родственницы - оказывается, ее бабушка также была творческой личностью, и талант в написании песен певица переняла именно от нее.

"Ушла за горизонт моя бабушка. Она тоже писала песни, и передала это умение мне. Моя красавица", - подписала фотографию Соловий.

У Кристины Соловий умерла бабушка / instagram.com/soloviyka

Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

Также в СМИ сообщили про смерть канадского актера Джорджа Робертсона, который стал известен благодаря роли шефа полиции (а позднее - комиссара) Хенри Херста в цикле комедийных фильмов Полицейская академия.

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