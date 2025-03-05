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Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально

Элина Чигис
5 марта 2025, 12:39
218
Кристина Орбакайте показала забавное видео.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте рассмешила фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Кристина Орбакайте вышла на связь в соцсетях
  • Певица поделилась необычным видео

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей жить в США, показала поклонникам, как она записывает для них видео.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала фрагменты неудачных, но смешных попыток обратиться к поклонникам.

видео дня

"Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов. Всех крепко обнимаю-маю-маю", - написала певица.

На публикацию отреагировала и мама Кристины – российская певица Алла Пугачева, оставив под видео эмоджи в виде звезд и сердечка.

Поклонники также позитивно ответили на шутливое видео и оставили множество восхищенных комментариев.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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