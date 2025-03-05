Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально

Кратко:
- Кристина Орбакайте вышла на связь в соцсетях
- Певица поделилась необычным видео
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей жить в США, показала поклонникам, как она записывает для них видео.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала фрагменты неудачных, но смешных попыток обратиться к поклонникам.
"Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов. Всех крепко обнимаю-маю-маю", - написала певица.
На публикацию отреагировала и мама Кристины – российская певица Алла Пугачева, оставив под видео эмоджи в виде звезд и сердечка.
Поклонники также позитивно ответили на шутливое видео и оставили множество восхищенных комментариев.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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