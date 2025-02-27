Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте обратилась к фанатам
- Певица рассказала, где проведет свой день рождения
Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила нападение РФ на Украину и уехала жить в США, рассказала поклонникам, что отпразднует свой день рождения в Прибалтике.
На своей странице в соцсетях Орбакайте призналась, что 25 мая будет в Таллине, кстати в Прибалтике живет отец артистки.
Также в начале мая она запланировала выступления в Германии, Испании, Чехии и на Кипре.
"Дорогие жители Прибалтики, я очень рада, что мы с вами очень скоро встретимся! 25 мая, в свой день рождения, я выступаю в Таллине. 31 мая – в Вильнюсе, ну а 1 июне – в Юрмале", — поделилась Орбакайте.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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