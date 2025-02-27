Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина

Кристина Орбакайте вышла на связь с поклонниками.

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Кристина Орбакайте рассказала о гастролях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте обратилась к фанатам

Певица рассказала, где проведет свой день рождения

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не осудила нападение РФ на Украину и уехала жить в США, рассказала поклонникам, что отпразднует свой день рождения в Прибалтике.

На своей странице в соцсетях Орбакайте призналась, что 25 мая будет в Таллине, кстати в Прибалтике живет отец артистки.

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Также в начале мая она запланировала выступления в Германии, Испании, Чехии и на Кипре.

"Дорогие жители Прибалтики, я очень рада, что мы с вами очень скоро встретимся! 25 мая, в свой день рождения, я выступаю в Таллине. 31 мая – в Вильнюсе, ну а 1 июне – в Юрмале", — поделилась Орбакайте.

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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