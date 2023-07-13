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Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

Алена Кюпели
13 июля 2023, 00:36 обновлено 13 июля, 00:44
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Телеведущий Константин Грубич вспомнил день страшной трагедии и боли.
Константин Грубич
Константин Грубичc с болью вспоминает день трагедии / Facebook.com

Украинский телеведущий Константин Грубич написал пост, в котором вспомнил о страшной трагедии, которая случилась с его семьей.

На своей странице в Instagram, Грубич вспомнил о том, как 9 лет назад потерял свою дочь Олю.

Ведущий поделился о том, как радостно и страшно ему, когда дочь приходит к нему в снах. Он делится, что с одной стороны - там она и все как будто бы хорошо, но следом приходит понимание, что это только сон и нужно просыпаться и нести крест отца, который похоронил своего ребенка.

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"12 июля – единственный день, когда я об этой нашей семейной трагедии с преждевременным уходом Олюни напоминаю всем, кто 9 лет назад волновался, верил, помогал, молился. Потому что это тот день, когда из больницы в 5 утра были непринятые звонки, а в 6 я все же взял лихую трубку и разбудил всех домашних своим воем, которого никто и никогда до этого момента от меня не слышал…", - вспоминает трагедию он.

Оля Грубич стала жертвой убийства
Оля Грубич стала жертвой убийства / Фото Instagram/kostya_hrubich

Ведущий также добавляет, что они так ничего и не знают об убийце девочки. Он полагает, что полиция просто скрыла все с самого начала от родителей.

"Пишу точно не ради печальных лайков, а чтобы кое-что сказать многим родителям, пережившим своих детей. Нам выпало самое большое из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утешения, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Вместо этого максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, воюйте (если чувствуете потугу)… Только не рвите себе душу и не концентрируйтесь на своей потере", - добавляет он.

Отметим, дочку телеведущего Олю насмерть сбила машина, водителя которой так и не нашли.

Напомним, ранее жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины.

В польском городе Щава Малопольского воеводства трагически погиб 6-летний мальчик из Украины. Ребенок выпал с балкона пансионата. Трагедия произошла 23 июля.

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Константин Грубич
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