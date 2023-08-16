Красота в деталях: Елена Зеленская покорила публику стильным аутфитом

Первая леди Украины преуспела в искусстве безупречно подбирать образ в соответствии с мероприятием и настроением аудитории.

https://stars.glavred.info/krasota-v-detalyah-elena-zelenskaya-pokorila-publiku-stilnym-autfitom-10493665.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская в стильном кэжуал-образе приехала в Карпаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official, t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская нанесла визит реабилитологическому центру в Карпатах, где восстанавливают физическое и психологическое здоровье наши защитники. Около 600 воинов уже успешно прошли терапию. Также рекреационная помощь была оказана 2000 семей военных.

Она пообщалась с медиками и военными, которые сейчас проходят реабилитацию. Встреча получилась теплой и очень эмоциональной. Зеленская для этого выбрала идеальный наряд.

Первая леди Украины решила обойтись без официоза, и отдала предпочтение лаконичному, удобному кэжуал-образу без ярких акцентов. Тем не менее многие поклонники Елены Зеленской отметили ее сдержанный, классический лук.

видео дня

Для визита в реабилитологический центр она выбрала белоснежную сорочку с длинным рукавом, которую заправила в однотонные синие "мамины" джинсы. Акцент на талии первая леди сделала при помощи тонкого черного ремня с изящной серебристой пряжкой. Обуться Зеленская предпочла в комфортные белые кроссовки. Из украшений на ней были лишь обручальное кольцо и золотые серьги-колечки.

Елена Зеленская в стильном кэжуал-образе приехала в Карпаты / t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская в стильном кэжуал-образе приехала в Карпаты / t.me/FirstLadyOfUkraine

Ранее 56-летняя Ольга Cумская показала себя без косметики и фильтров - актриса показала свою бьюти-рутину во время отдыха, и удивила поклонников моложавым видом.

Также удивил преображением Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар побрил голову наголо. Результат шокировал даже самого кулинара, а фанаты стали спорить, какая прическа ему к лицу больше.

Другие новости: