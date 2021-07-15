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Космический Джем Новое поколение - взрыв ностальгии с примесью пасхалок по Warner Bros

Александр Галаджий

журналист

15 июля 2021, 15:20

В Украине во всех кинотеатрах вышел фильм Космический Джем Новое поколение - продолжение Космического Джема с Майклом Джорданом.

Космический Джем Новое поколение
Космический Джем Новое поколение - рецензия и обзор / Warner Bros

Время съемок первого фильма Космический Джем отразило на филь востребованность раскрутить звезд НБА, поднять их популярность и интерес к ним со стороны американцев и не только.

В первом фильме сюжет был очень незамысловатым - просто игра в баскетбол, без особых интриг. Добро должно было победить зло, в отображении злого капиталиста - владельца планеты развлечений во вселенной Warner Bros.

Для популяризации были привлечены не только Майкл Джордан - сразу много баскетболистов оказались в центре внимания. Также сюжет был сосредоточен на дружбе и победы над злом и обманном.

Фильм Космический Джем Новое поколение снимал Малькольм Д. Ли, сценарий писали Джуэл Тейлор, Тони Реттенмайер, Кинан Куглер и Теренс Нэнс. Леброн Джеймс - новая звезда НБА был и продюсером, и исполнителем главной роли.

Космический Джем Новое поколение - сюжет и идея

Новый фильм совершенно кардинально не похож на оригинал. Сюжет крутится вокруг самой культуры темнокожих, в кадрах показано, что баскетбол - это их игра. Второй момент - проблема отцов и детей. На противовес того, что мать все знает о ребенке показано, что изначально туповатый папаша должен постараться, чтобы быть хорошим отцом.

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Идея добра и зла отошла на второй план - мотивы главного злодея весьма туманны. Warner Bros показывает, что у программ также есть душа, его и личность. Аналитическая программа Warner Bros сходит с ума, и решает отомстить. А главный виновник - Леброн Джеймс и его сын.

Космический Джем Новое поколение
Космический Джем Новое поколение - Looney Tunes / Warner Bros

Проблема и мотивация главного героя - понять сына и позволить ему быть самим собой. По идее фильма, Леброн эгоистически зациклен на своей правоте, и не принимает того, что сын не хочет идти по его стопам - весьма стереотипный нынче мотив на фоне переосмысления ценности мужчин и женщин.

В этот раз Леброну придется обращаться к мультяхам за помощью, но из-за этого зрителя прокатят по всей вселенной Warner Bros, не только показав самые популярные кинофраншизы, но и оставив в фильме целое море пасхалок и отсылок. В этом плане Космический Джем 2 похож на фильм Первому игроку приготовиться - его придется пересматривать на повторе и перемотке, так как были задействованы все самые популярные герой фильмов, мультиков и комиксов. А испытание Лолы Банни - это почти точная копия начала фильма Чудо-женщина 2.

Космический Джем Новое поколение
Космический Джем Новое поколение - сюжет / Warner Bros

Прекрасно поставлен мотив того, что взаимопонимание в семье, возможность быть собой - помогут преодолеть все трудности и победить даже таких врагов, как всемогущий алгоритм.

Космический Джем Новое поколение - спецэффекты и игра

Особое внимание нужно отдать эффектам, компьютерной графике. Аниматор Тони Бэнкрофт, наиболее известный благодаря работе над фильмами Король Лев и Мулан начал в январе работу над фильмом, но в итоге его заменил Спайк Брандт, который ранее работал над анимацией первого фильма.

Космический Джем Новое поколение
Космический Джем Новое поколение - актеры и роли / Warner Bros

Новомодный стиль накладывания мультях на реальный мир, как это было в Том и Джерри вышли на новый уровень - героев то делали "живыми", то оцифровывали людей. Это просто титаническая работа, которая заслуживает особого внимания при оценке фильма.

Игра актеров не оставляет зрителя безучастным, а Дон Чиддл очень эффектно переформатировался в суперзлодея после игры Железного Патриота в фильмах Марвел.

Космический Джем Новое поколение - актеры и роли

  • Леброн Джеймс в роли самого себя. Джеймс также озвучивает свою мультяшную форму.
  • Алекс Уэрта в роли молодого Леброна Джеймса
  • Дон Чидл в роли Аль-Джи Ритма, злобного компьютера Алгоритма
  • Крис Дэвис в роли Малика, друга детства Леброна.
  • Сонекуа Мартин-Грин в роли Камии Джеймса, жены Леброна (вымышленная версия Саванны Джеймс)
  • Седрик Джо в роли Доминика "Дома" Джеймса, младшего сына Леброна (вымышленная версия Брайса Джеймса)
  • Джейир Дж. Райт в роли Дариуса Джеймса, старшего сына Леброна (вымышленная версия Леброна "Бронни" Джеймса-младшего)
  • Харпер Ли Александр в роли Ксоши Джеймса, дочери Леброна (вымышленная версия Жури Джеймса).

Кроме того, комментаторами игры выступают Эрни Джонсон и Лил Рел Ховери. Игроки НБА Кайри Ирвинг, Крис Пол, Дреймонд Грин и Кайл Кузма появляются в эпизодических эпизодах, а также игрок WNBA Чини Огвумике и актер Майкл Б. Джордан.

Космический Джем Новое поколение
Космический Джем Новое поколение - озвучка / Warner Bros

Голосовой состав

  • Джефф Бергман в роли Багза Банни, Сильвестра и Йосемити Сэма
  • Эрик Бауза озвучил Даффи Дака, Порки Пига, Элмера Фадда, Фогхорна Леггорна и Марвина Марсианина
  • Зендая озвучила Лолу Банни
  • Боб Берген - Твити
  • Джим Каммингс в роли Тасманского дьявола
  • Габриэль Иглесиас в роли Спиди Гонсалеса
  • Канди Майло – бабушка
  • Пол Джулиан (архивные записи) в роли бегуна
  • Клэй Томпсон - Гибридный член отряда Goon Squad, похожий на Гидро-Человека и Человека-Факела, с аквакинезом и пирокинезом.
  • Энтони Дэвис - Бровь, мужчина-гарпия, член Отряда Гун. Персонаж назван в честь одного из прозвищ Дэвиса.
  • Дамиан Лиллард в роли Хроноса, быстрого члена Отряда Гуннов-роботов. Персонаж вдохновлен баскетбольным прозвищем Лилларда Время Дамы.
  • Диана Таурази в роли Белой Мамбы, члена отряда Гуннов, похожую на нагу. Персонаж вдохновлен баскетбольным прозвищем Таурази Белая Мамба.
  • Ннека Огвумике - Арахннека, паукоподобный член Отряда Гун.

Фильм Космический Джем Новое поколение вышел во всех кинотеатрах Украины с 15 июля. Рекомендован к просмотру искушенным во вселенной Warner Bros, любителям пасхалок, мультиков Looney Tunes и баскетбола. Тема отношения между родителем и ребенком намекает, что для взрослых он также будет полезен. Главред смело ставит фильму Космический Джем Новое поколение твердую 8, из десяти - за слишком большое изобилие стереотипов и стереотипных пресонажей.

Галаджий Александр для Главреда

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