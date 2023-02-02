Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

Зная про близкие отношения между гарантом и комиком, Кошевому множество раз делали недвузначные предложения.

Евгений Кошевой рассказал, что ему предлагали крупную взятку за место в "Слуге народа" / instagram.com/evgenii.koshevoi

Комик и художественный руководитель Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой является давним и близким другом президента Украины Владимира Зеленского. В связи с этим артиста уже много раз пытались использовать, чтобы подобраться поближе к гаранту.

Несмотря на то, что желание Владимира Александровича уйти в политику Кошевой поддержал, сам он туда совершенно не торопится, о чем честно сказал другу. Тем не менее через него хотели протащить в партию "Слуга народа" своего человеку за большие деньги.

Об этом эпизоде Евгений рассказал в интервью для YouTube-проекта Бомбардир. Комик признался, что если бы пошел тогда на сделку с совестью, то давно бы стал миллионером, ведь речь шла о взятки в крупных размерах.

"Во время парламентских выборов я мог бы стать миллионером, но потом как смотреть в глаза. Предлагали 10 миллионов долларов за то, чтобы "завести" в список партии "Слуга народов". Это бизнесмен какой-то там. Я говорю: "Да нет" Он: "Погоди, 10!". Я: "Не интересно". Ты понимаешь, как я потом буду ему в глаза смотреть? У меня даже душа к этому не лежит, я никогда даже об этом не думал, что я где-то могу что-то взять, кого-то завести и потом спокойно сидеть на жопе ровно. Нет, так не выходит. Я не из тех людей", - рассказывает комик.

Также он отметил, что его совесть не стоит никаких миллионов - интриги и лицемерие никогда не были его сильно стороной, к тому же взять деньги для него означало бы распрощаться с друзьями, карьерой и зрителями.

"Я даже не знаю, как потом бы вел себя. И это бы всплыло все и потом как смотреть в глаза всем, кто тебя уважает, кто тебя смотрит… Это просто окончательно все потерять. Я не готов ради этого сделать какой-нибудь такой шаг", - отмечает Евгений Кошевой.

Ранее Евгений Кошевой раскрыл подробности, на какие средства сейчас живут актеры и сотрудники "Квартала" во время полномасштабной войны в Украине.

Также актер, комик и руководитель студии Квартал 95 показал, как увековечил память о легендарном Андрее Кузьменко, лидере группы Скрябин и популяризаторе украинской культуры.

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