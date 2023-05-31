Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

Российская балерина Анастасия Волочкова, похоже, всерьез решила стать сокровищем украинской разведки: после атаки дронами на москву и подмосковье она поспособствовала обнаружению воинской части страны-оккупанта, теперь решила "утопить" своего близкого друга - бывшего киевлянина, пропагандиста и актера Никиту Джигурду.
С осени прошлого года артист дневал и ночевал в резиденции эпатажной танцовщицы, шокируя Сеть недвусмысленными фото и видео. Волочкова утверждала, что между ней и Джигурдой только дружба, о чем оба успешно забывали, едва включалась камера.
Однако с апреля 2023 года путинист исчез из жизни балерины, что немало удивило поклонников и хейтеров странной парочки. Вот тут-то и пригодилось новое "военное" амплуа Волочковой.
Вероятно, история с дронами в Москве и воинской частью ничему не научила Анастасию - на следующий же день она рассказала на своей странице в Instagram, куда же исчез Джигурда. Артист, по словам балерины, сейчас находится во временно оккупированном Донецке.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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