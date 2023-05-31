Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

"Секретный агент" Волочкова не щадит даже близких друзей.

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Анастасия Волочкова "спалила" Джигурду, который сейчас на временно оккупированных территориях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, похоже, всерьез решила стать сокровищем украинской разведки: после атаки дронами на москву и подмосковье она поспособствовала обнаружению воинской части страны-оккупанта, теперь решила "утопить" своего близкого друга - бывшего киевлянина, пропагандиста и актера Никиту Джигурду.

С осени прошлого года артист дневал и ночевал в резиденции эпатажной танцовщицы, шокируя Сеть недвусмысленными фото и видео. Волочкова утверждала, что между ней и Джигурдой только дружба, о чем оба успешно забывали, едва включалась камера.

Однако с апреля 2023 года путинист исчез из жизни балерины, что немало удивило поклонников и хейтеров странной парочки. Вот тут-то и пригодилось новое "военное" амплуа Волочковой.

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Вероятно, история с дронами в Москве и воинской частью ничему не научила Анастасию - на следующий же день она рассказала на своей странице в Instagram, куда же исчез Джигурда. Артист, по словам балерины, сейчас находится во временно оккупированном Донецке.

Анастасия Волочкова "спалила" Джигурду, который сейчас на временно оккупированных территориях / instagram.com/volochkova_art

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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