"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУ

Балерина-путинистка "засветила" одну из российских воинских частей во время атаки дронами по Москве.

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Анастасия Волочкова рассказала в Сети про воинскую часть возле своего дома после атаки дронов на Москву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art, скриншот

Из-за атаки дронами на москву и подмосковье не спали 30 мая многие жители столицы страны-оккупанта. Среди них оказалась и скандальная балерина Анастасия Волочкова, которая поспешила нажаловаться на плохой сон из-за дронов на своей странице в Instagram. На видео она порадовалась, что недалеко от ее дома находится воинская часть.

Порадовалось и сообщество InformNapalm, которое поблагодарило горе-танцовщицу за удачную работу корректировщика: в Сети обнаружили точный адрес Волочковой, благодаря чему удалось вычислить место расположения той самой военной части, о которой она говорила.

"Благодаря этим данным мы установили, что дом Волочковой расположен на расстоянии 1,5 км от русской в/ч 11105-2 (инженерный батальон, архив), дислоцирующейся по адресу: Московская обл., Инженерный-1. Волочкова в очередной раз показала, что умеет "садиться на шпагат", - сообщает InformNapalm.

Российская военная часть была обнаружена благодаря работе корректировщицы Волочковой / t.me/informnapalm

Позже видео, которым она помогла украинской разведке, балерина-путинистка удалила. Но записала новый жалобный ролик, на этот раз более осторожный, в котором призвала "уповать на русскую армию", хотя оптимизма и уверенности в формулировках пропагандистке все же не хватило.

"Конечно, это страшная ситуация. Хочется верить в то, что у нас действительно сильная и мощная армия, что мы можем быть в безопасности и мы под охраной. И нужно на это уповать на самом деле", - выдала Анастасия Волочкова.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

Смотрите видео об атаке беспилотников на Москву:

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