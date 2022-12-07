Короля Чарльза в очередной раз забросали яйцами

Монарху, судя по всему, придется привыкать к новым привычкам.

Чарльз III / скриншот

Короля Англии Чарльза снова атаковали яйцами.

Так, мужчина в возрасте 20 лет был арестован по обвинению в нападении на королевскую особу яйцом во время визита в ратушу Лутона, сообщила полиция Бедфордшира, пишет Associated Press.

Чарльз приветствовал представителей общественности в городе к северу от Лондона, когда мимо него якобы пролетело сырое яйцо. На видео видно, как охранники переводят сбитого с толку короля в другое место, прежде чем он продолжает обмениваться рукопожатием с жителями.

Как ни странно, это уже второй раз за последние несколько недель, когда Чарльз стал жертвой "яичной атаки".

Пока король приветствовал благожелателей во время прогулки по Йорку в прошлом месяце, протестующий в толпе забросал яйцами и его, и королеву Камиллу.

На видеозаписи, переданной ITV News, видно, как яйца не попали в голову короля и разбрызгиваются на землю рядом с ним. Он мельком бросает взгляд на разбитое яйцо, прежде чем возобновить приветствие.

"Эта страна была построена на крови рабов", — кричал протестующий после того, как бросил яйца, сообщает The Northern Echo.

Мужчину арестовали, а затем отпустили под залог.

Напомним, история с яйцом - не нова для Чарльза. Британский активист от Партии зеленых Патрик Телуэлл бросил яйца в короля Чарльза и королеву-консорта Камиллу в Йорке.

Выходки Чарльза III

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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