Королевская семья почти полностью отказалась от обязанностей: что происходит

Члены Королевской семьи приняли нелегкое решение.

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Король Чарльз и королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон временно приостановили свои полномочия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Последний год выдался чрезвычайно турбулентным для членов королевской семьи Великобритании.

Так, принцесса Уэльская взяла перерыв в своих обязанностях, поскольку проходит курс лечения от рака. Король Чарльз также сократил свои запланированные выступления из-за диагноза.

А теперь, как пишет издание Vogue, в результате политических потрясений в Соединенном Королевстве, они почти полностью отказываются от общественных обязанностей – по крайней мере, на какое-то время.

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Королевская семья откладывает помолвки, "которые могут отвлечь внимание или отвлечь от избирательной кампании", — говорится в заявлении Букингемского дворца от 22 мая. Эта новость появилась после того, как два старших члена королевской семьи отменили помолвки на этой неделе после того, как премьер-министр Риши Сунак назначил всеобщие выборы на 4 июля.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

"Их Величества приносят искренние извинения всем, кто может пострадать в результате", — говорится далее в заявлении.

Сообщается, что члены королевской семьи не хотят отвлекать внимание от важности политического процесса. Их выступления в больницах и музеях не создадут информационного конфликта, но более масштабные торжества, такие как "Церемония выноса знамени", могут показаться неуместными в период разногласий в Соединенном Королевстве.

Более того, задача королевской семьи — оставаться беспристрастной в качестве главы государства. Они не могут принимать чью-либо сторону или публично разделять какие-либо политические взгляды.

В нынешних условиях, когда выборы станут круглосуточными новостями, вполне вероятно, что их попросят прокомментировать то, что происходит на Даунинг-стрит, одновременно совершая публичные выходы. Сделав этот шаг назад, они смогут сохранить свой нейтралитет.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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