Король Британии Карл III ложится на операцию

Король Чарльз решил публично признаться относительно заболевания, чтобы другие мужчины вовремя обратились за помощью.

https://stars.glavred.info/korol-britanii-karl-lozhitsya-na-operaciyu-10534046.html Ссылка скопирована

Короля Чарльзя ждет операция / Коллаж Главред, фото Instagram/royalfamilly

Король Карл III на следующей неделе отправится в больницу для лечения увеличенной простаты.

По информации The Daily Mail, помощники заявили, что состояние короля доброкачественное, и ему предстоит пройти корректирующую процедуру. Его выступления будут отложены на короткий период восстановления.

Хотя уровень детализации состояния здоровья Чарльза необычен, королевские источники сообщили, что он очень хотел поделиться подробностями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть симптомы, пройти проверку в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

видео дня

На завтра и пятницу у Чарльза была запланирована серия встреч и мероприятий в Дамфрис-Хаусе в Эйршире, которые теперь отложены по совету врача.

Гости, в том числе иностранные высокопоставленные лица и члены кабинета министров, должны были отправиться в Шотландию.

Предполагается, что королевские чиновники сделали это заявление сегодня днем, чтобы проинформировать их о ситуации.

Представитель Букингемского дворца заявил сегодня в 15:30: "Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением от увеличенной простаты.

"Состояние Его Величества доброкачественное, и на следующей неделе он отправится в больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления сил", - сообщил он.

75-летний монарх вступил на престол всего 16 месяцев назад, проведя 70 лет в качестве наследника престола, и был коронован в мае прошлого года в Вестминстерском аббатстве.

Королевский эксперт Фил Дампьер написал в Твиттере: "Сегодняшние медицинские новости о короле и принцессе Уэльских напоминают нам, что они люди с теми же проблемами, что и все мы".

Напомним, ранее британские таблоиды сообщили, что Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем их сына Джорджа.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.