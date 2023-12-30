УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

Алена Кюпели
30 декабря 2023, 10:47обновлено 30 декабря, 11:21
Украинский музыкант переживает самую страшную ситуацию для каждого родителя.
Виктор Пашник переживает ужасную трагедию
Виктор Пашник переживает ужасную трагедию / Коллаж Главред, фото facebook.com/V.Pashnyk

Украинский музыкант Виктор Пашник поделился трагедией, которая случилась в его семье.

Его 5-летний сын 21 день находится в коме после процедуры удаления молочных зубов. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

По словам Пашника, его жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику, чтобы удалить два молочных зубчика. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией.

видео дня

Пост Виктора Пашника:

"В день оперативного вмешательства ребенок очень протестовал в операционной и не давал одеть маску, будто ощущая приближение трагедии.Врач-анестезиолог на глазах жены, насильно одевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не вняла и продолжала прижимать маску, после чего он заснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали прибывать медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи", - рассказывает он.

Музыкант также добавляет, что к жене вышел медицинский директор клиники, который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что ребенка переводят в реанимационное отделение больницы Львова.

"Уже от лечащего врача мы узнали, что ситуация критическая и сын находится в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка", - рассказывает он о трагедии.

По словам отца малыша, после дежурного обследования лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. По состоянию на данный момент ситуация ухудшается и врачи не дают никакого шанса его сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают.

"Для нас до сих пор не понятно, что нужно было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим это беспомощное маленькое тельце, которое еще держится за висящую на волоске жизнь, наша жизнь останавливается. И сердце разрывается, что мы беспомощны помочь нашему Солнышку. Можем ли мы с женой верить в чудо? Разум знает, что нет, но душа взывает веру и надежду во спасение сына", - добавляет он.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:20 Синоптик
Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:06 Украина
"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:06

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:05

"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогнозВидео

11:58

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

11:26

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолей - готовьтесь к позору, Овен - к роману

11:11

Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
10:47

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

10:28

Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

Реклама
09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

Реклама
03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

Реклама
19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять