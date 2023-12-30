Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

Украинский музыкант переживает самую страшную ситуацию для каждого родителя.

https://stars.glavred.info/konstantirovali-smert-mozga-ukrainskiy-muzykant-rasskazal-o-tragedii-s-ego-synom-10529267.html Ссылка скопирована

Виктор Пашник переживает ужасную трагедию / Коллаж Главред, фото facebook.com/V.Pashnyk

Украинский музыкант Виктор Пашник поделился трагедией, которая случилась в его семье.

Его 5-летний сын 21 день находится в коме после процедуры удаления молочных зубов. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

По словам Пашника, его жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику, чтобы удалить два молочных зубчика. Работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией.

видео дня

Пост Виктора Пашника:

"В день оперативного вмешательства ребенок очень протестовал в операционной и не давал одеть маску, будто ощущая приближение трагедии.Врач-анестезиолог на глазах жены, насильно одевала сыну маску. Жена попросила прекратить это, но анестезиолог не вняла и продолжала прижимать маску, после чего он заснул. Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали прибывать медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи", - рассказывает он.

Музыкант также добавляет, что к жене вышел медицинский директор клиники, который сообщил, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить, и что ребенка переводят в реанимационное отделение больницы Львова.

"Уже от лечащего врача мы узнали, что ситуация критическая и сын находится в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка", - рассказывает он о трагедии.

По словам отца малыша, после дежурного обследования лечащий врач сообщил, что мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты. По состоянию на данный момент ситуация ухудшается и врачи не дают никакого шанса его сыну на жизнь, ведь все органы понемногу отмирают.

"Для нас до сих пор не понятно, что нужно было делать в операционной со здоровым ребенком, чтобы сейчас он был в коме без шансов на жизнь. Когда заходим в реанимацию и видим это беспомощное маленькое тельце, которое еще держится за висящую на волоске жизнь, наша жизнь останавливается. И сердце разрывается, что мы беспомощны помочь нашему Солнышку. Можем ли мы с женой верить в чудо? Разум знает, что нет, но душа взывает веру и надежду во спасение сына", - добавляет он.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.