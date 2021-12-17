Конкурс красоты "Мисс мира" отменили из-за COVID-вспышки среди участниц

Финал конкурса "Мисс Мира" обещают провести в течение 90 дней / Facebook Miss Ukraine

Конкурс красоты "Мисс мира", который должен был состояться сегодня, 17 декабря, отменили за шесть часов до начала из-за большого количества инфицированных коронавирусом участниц.

Об этом сообщается на официальной странице национального конкурса "Мисс Украина" в Facebook.

"Финал" Miss World 2021", который должен был состояться в Пуэрто-Рико уже сегодня, отменили за несколько часов до начала. Шоу было временно перенесено из-за большого количества заболевших COVID-19. По словам организаторов, такое решение пришлось принять ради здоровья и безопасности конкурсанток, съемочной группы, персонала и всех гостей мероприятия", – говорится в сообщении.

В день гранд-финала подтвердился еще ряд дополнительных случаев болезни. Поэтому оргкомитет конкурса решил отменить мероприятие и провести финал вдоль следующих 90 дней в столице Пуэрто-Рико.

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Читайте такжеЕвровидение 2022: стали известны место и дата проведения музыкального конкурсаВинничанка Александра Яремчук, которая должна была представлять Украину на конкурсе, отметила, что расстроена из-за этой ситуации.

"К сожалению, конкурс был отменен, поскольку большое количество девушек заболело. Я очень расстроена и разочарована, ведь много времени и сил было положено на подготовку. Этот месяц оказался очень тяжелым: как морально, так и физически. Но мы не теряем надежды, что в ближайшее время конкурс состоится", – сказала она.

Позже на странице конкурса "Мисс Украина" сообщили, что украинская конкурсантка здорова-ее тест на коронавирус отрицательный. Поэтому уже сегодня Александра и украинская делегация вылетают из Пуэрто-Рико домой.

Конкурсанткам, которые заболели COVID-19, придется остаться в Сан-Хуане до полного выздоровления.

"Еще достоверно неизвестно, как именно будет проходить финал "Мисс Мира 2021" за 90 дней. Ожидаем дальнейшие официальные комментарии оргкомитета", – добавляют в оргкомитете украинского конкурса.

Напомним, 13 декабря 2021 года в израильском городе Эйлат было объявлено имя девушки, которая стала обладательницей титула "Мисс Вселенная". Ею стала участница конкурса из Индии модель и актриса 21-летняя Харнааз Сандху.

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" представляла Анна Неплях однако девушка не смогла пройти в топ-16.

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