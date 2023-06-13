Конфликт все серьезнее: принца Гарри с Маркл не позвали на день рождения короля

Король Чарльз так сильно разобиделся на сына, что даже не хочет видеть их на своем дне рождения.

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Чарльз оказался злопамятным королем / instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл не получили официального приглашения посетить парад в честь дня рождения короля Карла III на следующей неделе.

Как сообщает Page Six, все это случилось еще и на фоне продолжающегося судебного процесса между герцогом Сассекским против газет Mirror Group.

Британская королевская семья не пригласила 38-летнего Гарри и 41-летнюю Маркл принять участие в праздновании в честь Чарльза.

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"Боюсь, это отражение состояния отношений на данный момент", — сказал источник.

По сообщениям, это первый раз, когда рыжеволосого члена королевской семьи не будет на официальном праздновании дня рождения его отца.

На церемонии коронации показалось, что лед начал таять между Гарри и Чарльзом. Несмотря на то, что Гарри не предоставили официальной роли на мероприятии и его "отвели" в третий ряд, младшему сыну Чарльза было более чем приятно присутствовать на церемонии.

Герцогиня Сассекская пропустила коронацию и осталась дома с двумя детьми - принцем Арчи, 4 года, и принцессой Лилибет, 2 года, чтобы отпраздновать день рождения их сына, который выпал на тот же день.

Ранее королевская семья в очередной раз оскорбила принца Гарри и Меган Маркл, публично проигнорировав 2-й день рождения их дочери принцессы Лилибет в воскресенье.

Напомним, свежекоронованный Чарльз III, который официально стал новым королем Великобритании, неожиданно расчувствовался во время церемонии коронации.

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