Кондратюк рассказал, почему считал Марченко заложницей серийного убийцы

Кондратюк рассказал о дружбе с Марченко/ УНИАН

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк объяснил, почему обнимался и дружил с телеведущей Оксаной Марченко на шоу "Х-фактор", несмотря на идейные разногласия по поводу войны на Донбассе.

Как пишет "Обозреватель", по его словам, до марта 2014 года он считал коллегу заложницей "серийного убийцы" президента РФ Владимира Путина.

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"Это шоу, безусловно... С Марченко мы повздорили и перестали пить чай перед съемками, у нас была такая традиция, я приходил к ней в гримерку перед эфиром и пил чай, но весной 2014 года поссорились", – рассказал Кондратюк.

Телеведущий вспомнил, что тогда написал на своей странице в социальной сети сообщение о Донбассе, на что Марченко отреагировала негативно.

"Я спросил, как можно быть несогласным, когда речь идет об абсолютно неправильной позиции в отношении Украины и украинских граждан. После этого все, что мы говорили с ней в эфире, вы видели. Моя слабость заключалась в том, что я не пошел и не расторг контракт с телеканалом СТБ и не ушел. Не свят я, но сказать, что это дружеские отношения – это неправда", – отметил он.

Кондратюк убежден, что Марченко и ее муж, нардеп Виктор Медведчук, деградировали еще в тот момент, когда стали на сторону агрессора. Впрочем, до весны 2014 продюсеру казалось, что телеведущая является заложницей обстоятельств.

"У меня раньше была мысль другая, честно. Я думал, что она была заложницей. Предположим, у тебя есть кум, а завтра он стал серийным убийцей, ты же за это не отвечаешь. Но он тебе позвонит по телефону и скажет: "Если ты что-то скажешь в полицию, я убью твою семью". Я считал, что они заложники, она так точно", – добавил он.