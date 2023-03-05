УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанаток

5 марта 2023, 13:49
Певец поделился неожиданными предложениями, которые поступали ему от поклонниц.
Виталий Козловский
Виталий Козловский / Скриншот

Украинский певец Виталий Козловский поделился со своими фанатами неожиданными откровениями. В частности, об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM.

По словам артиста, ему частенько поступали от фанаток непристойные предложения. "Предлагали концерт в сауне, но я до сих пор не могу разобраться, была ли это правда. Бывает, что журналисты закидывают какую-то уловку, а потом рассказывают, на таких условиях и так далее. Телевидение всегда такую фигню делало. Но, конечно, мы не согласились. Там выступать – это себя не уважать", – сказал музыкант.

Кроме того, по словам Козловского ему также приходило предложение отправиться на вечеринку в сауну к даме в возрасте 45 лет. Сам Козловский, впрочем, отмечает, что та была красивая.

видео дня

"Женщина, кстати, была очень красивая. Фотографию мне ее прислали. Мне написали, что хотели бы сделать концерт, они это называли концертом, в нетривиальных условиях в сауне. Мы от этого отказались, я не жалею", – поделился исполнитель.

Отметим, ранее Виталий Козловский заявил, что по-другому смотрит на медийных личностей мужского пола, которые остаются за границей (или долгое время не возвращались в Украину) - в частности на Влада Яму, сбежавшего в США, Потапа и Монатика.

Виталий говорит, что больше не может осуждать коллег: про их переживания и мотивы наверняка знают лишь они сами, поэтому и какие-то выводы делать было бы не правильно, считает он.

Вас также может заинтересовать:

Виталий Козловский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:51

Первый шаг к трибуналу над Путиным: Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании России

13:49

"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанатокВидео

13:42

Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

13:25

Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"Видео

12:46

Россия не сможет воевать уже через 3 месяца, у оккупантов время до весны – БудановВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:35

Бунт морпехов РФ: оккупанты отказываются идти в наступление

12:08

"Просто дайте ему пространства": жена Брюса Уиллиса обратилась к охотникам за эксклюзивамиВидео

11:57

Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривенВидео

11:35

Названы 4 знака зодиака, которых ждут невероятные изменения и денежная удача в ближайший месяцВидео

Реклама
11:25

РФ планирует полуторамиллионную мобилизацию — эксперт

11:22

Террорист Гиркин "наехал" на Пригожина: назвал психопатом и призвал гнать его вместе с ШойгуВидео

11:11

Сеть в бешенстве: украинская блогерша-эскортница получила награду от ГУРВидео

10:59

Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецептВидео

10:35

Трамп похвастался приятельством с Путиным и пообещал закончить войну за сутки

10:14

Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на ЕвромайданеВидео

09:38

Оккупанты РФ готовят точечные ракетные удары: названы вероятные цели

09:31

"Дерзкое наказание": Майкл Дуглас рассказал, в каких случаях показывает пенис своей женеВидео

09:22

Путин больше не гарант безопасности, Россия подходит к масштабному внутреннему конфликту – ПодолякВидео

09:14

ChatGPT: напрячься человечеству придется очень скоромнение

08:44

Отвод украинских войск из Бахмута: в ВСУ ответили на слухи

Реклама
08:22

Украину ждет новая стратегия по Крыму, полуостров нужно освобождать военным путем – ДаниловВидео

07:32

Войска РФ в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут – ISWВидео

06:30

Рашистские пленные живут лучше, чем украинские пенсионерымнение

04:04

"Почему без плетки?": Волочкова с Джигурдой устроили вакханалию на сценеВидео

03:30

Генерал-майор запаса СБУ оценил перспективу сворачивания "большого наступления" России на УкраинуВидео

02:50

"Войска РФ в Крыму развалятся после 2 недель в окружении": полковник описал освобождение полуостроваВидео

02:05

В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

01:35

Военный эксперт оценил, какой план освобождения Крыма наиболее реальныйВидео

00:15

Из-за ошибок 1991 года сегодня лучшие из лучших отдают жизнь за нашу свободу - ДаниловВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

04 марта, суббота
23:59

Может сбрасываться в 40 км от цели: РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг - Defense ExpressВидео

23:21

"РФ не развалится после потери Крыма и Донбасса": есть только один сценарий распада России – экспертВидео

22:54

В гостях у россиянки: Лиза Ющенко отплясала под Аллегрову, которая поддерживает войну в УкраинеВидео

22:29

Реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь: эксперт поделился прогнозомВидео

22:10

"В РФ начинается период реальных страданий": астролог спрогнозировала обострение на фронтеВидео

21:32

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналистВидео

21:01

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответВидео

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:36

"Голову кружит снежок, белый смешной порошок": рецензия на фильм "Медведь под кайфом"Видео

Реклама
19:35

"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФВидео

19:04

Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

18:42

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

18:38

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

18:37

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедииФотоВидео

18:23

Любовный гороскоп на неделю 6-12 марта: Козерогу – тупик, Весам - конфликтыВидео

18:15

Виталий Портников. О чем договорились Байден и ШольцВидеоблоги

18:09

В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - ЖдановВидео

18:09

Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременныймнение

18:08

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять