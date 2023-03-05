"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанаток

Певец поделился неожиданными предложениями, которые поступали ему от поклонниц.

Виталий Козловский / Скриншот

Украинский певец Виталий Козловский поделился со своими фанатами неожиданными откровениями. В частности, об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала GLOSTER FM.

По словам артиста, ему частенько поступали от фанаток непристойные предложения. "Предлагали концерт в сауне, но я до сих пор не могу разобраться, была ли это правда. Бывает, что журналисты закидывают какую-то уловку, а потом рассказывают, на таких условиях и так далее. Телевидение всегда такую фигню делало. Но, конечно, мы не согласились. Там выступать – это себя не уважать", – сказал музыкант.

Кроме того, по словам Козловского ему также приходило предложение отправиться на вечеринку в сауну к даме в возрасте 45 лет. Сам Козловский, впрочем, отмечает, что та была красивая.

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"Женщина, кстати, была очень красивая. Фотографию мне ее прислали. Мне написали, что хотели бы сделать концерт, они это называли концертом, в нетривиальных условиях в сауне. Мы от этого отказались, я не жалею", – поделился исполнитель.

Отметим, ранее Виталий Козловский заявил, что по-другому смотрит на медийных личностей мужского пола, которые остаются за границей (или долгое время не возвращались в Украину) - в частности на Влада Яму, сбежавшего в США, Потапа и Монатика.

Виталий говорит, что больше не может осуждать коллег: про их переживания и мотивы наверняка знают лишь они сами, поэтому и какие-то выводы делать было бы не правильно, считает он.

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