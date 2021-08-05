Концерт Green Grey провалился - организаторы высказались о ситуации со скандальной группой

Green Grey / УНИАН

Группа Green Grey не проведет концерт на крыше ЦУМа, так как организатор, которой должен был выступать посредником и дистрибютором, неожиданно отказалася с ними работать.

Компания Svitlo Concert опубликовала заявление в своем Facebook.

"Мы бы хотели прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг концерта Green Grey, который Svitlo Concert планировал организовать на крыше ЦУМа. Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", — говорится в сообщении.

Такая позиция и высказывания произвели фурор среди пользователей соцсетей, которые в комментариях схлестнулись на тему пропаганды Кремля об угнетении русскоговорящих.

"Респект",

"Дякую за позицію",

"Свитло, вы выбрали неправильную стратегию … вы поддерживаете разделение и ущемление прав. Тут нет ничего общего с любовью к Украине.",

"Когда вы будете в такой же ситуации, желаю, чтобы общество также к вам отнеслось, как вы к музыкантам. Стыд и позор!",

"Я вітаю це рішення! Дякую за позицію!!",

"Шкода, шо жоден з ваших менеджерів не тримає руку на пульсі або ж до нього не прислухалось керівництво. А так, молодці, швидко прийняли рішення про відміну",

"И снова погнулись под меньшинство ...какой же у нас творится пиз..дец в стране ...",

"А ці "музиканти" досі існують? І що співають? Досі "Пад даждьом, пад даждьом упадьом ио-ио-иом?". От не відмінили б їх концерт - я б і не дізналася, що вони ще " співають". Вони вже давно бЄзнадьожно устарЄлі! Не треба ганьбити не один дах України таким лайном! Дякую за Вашу позицію!", - пишут в комментариях.

Незадолго до этого Green Grey объявили о своем отдельном концерте на День Независимости 24 августа.

До этого в Сети обратили внимание на видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Это видео разозлило украинцев из-за такого отношения музыканта к языку и стране.

Напомним, в конце июля Green Grey пожаловались на "угнетение русскоговорящих", повторив пропаганду Кремля и признались, что их "выгнали" с концерта ко Дню Независимости Украины.