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Концерт Green Grey провалился - организаторы высказались о ситуации со скандальной группой

5 августа 2021, 18:35

После того, как группа Green Grey высказалась об украинском языке, ей не дали провести собственный концерт в День Независимости Украины.

Green Grey
Green Grey / УНИАН

Группа Green Grey не проведет концерт на крыше ЦУМа, так как организатор, которой должен был выступать посредником и дистрибютором, неожиданно отказалася с ними работать.

Компания Svitlo Concert опубликовала заявление в своем Facebook.

"Мы бы хотели прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг концерта Green Grey, который Svitlo Concert планировал организовать на крыше ЦУМа. Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано", — говорится в сообщении.

Такая позиция и высказывания произвели фурор среди пользователей соцсетей, которые в комментариях схлестнулись на тему пропаганды Кремля об угнетении русскоговорящих.

  • "Респект",
  • "Дякую за позицію",
  • "Свитло, вы выбрали неправильную стратегию … вы поддерживаете разделение и ущемление прав. Тут нет ничего общего с любовью к Украине.",
  • "Когда вы будете в такой же ситуации, желаю, чтобы общество также к вам отнеслось, как вы к музыкантам. Стыд и позор!",
  • "Я вітаю це рішення! Дякую за позицію!!",
  • "Шкода, шо жоден з ваших менеджерів не тримає руку на пульсі або ж до нього не прислухалось керівництво. А так, молодці, швидко прийняли рішення про відміну",
  • "И снова погнулись под меньшинство ...какой же у нас творится пиз..дец в стране ...",
  • "А ці "музиканти" досі існують? І що співають? Досі "Пад даждьом, пад даждьом упадьом ио-ио-иом?". От не відмінили б їх концерт - я б і не дізналася, що вони ще " співають". Вони вже давно бЄзнадьожно устарЄлі! Не треба ганьбити не один дах України таким лайном! Дякую за Вашу позицію!", - пишут в комментариях.

Незадолго до этого Green Grey объявили о своем отдельном концерте на День Независимости 24 августа.

До этого в Сети обратили внимание на видеообращение члена группы - Мурика, который "послал всех за мавчиками" и показал блевательный жест в отношении языкового закона в Украине. Это видео разозлило украинцев из-за такого отношения музыканта к языку и стране.

Напомним, в конце июля Green Grey пожаловались на "угнетение русскоговорящих", повторив пропаганду Кремля и признались, что их "выгнали" с концерта ко Дню Независимости Украины.

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