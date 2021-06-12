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Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube

12 июня 2021, 13:47

Украинская певица Надя Дорофеева похвалилась результатами премьеры своего клип Почему.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Украинскас певица Надя Дорофеева утром 11 ибня представила свой новый сингл - Почему, для которого выбрала яркие образы, и показала трогательную историю расставания с нескольких точек зрения.

Как результат, всего за сутки ее клип появился на 8 месте в трендах Youtube после Насти Каменских и Ани Лорак. Кроме того, сама певица пишет о том, что в топ-чартах ее песня также успешно набирает рейтинг.

"Песня "Почему" уже в топ-чартах, клип в трендах . Давайте выше", - просит Дорофеева в Instagram.

Идея клипа в том, что футуристичная героиня, выплескивает свою боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий.

"Горжусь этой работой, она для меня является по-настоящему особенной", - призналась до этого Надя Дорофеева.

За первые сути премеры клип Почему набрал более 253 тысяч просмотров.

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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