"Классная женщина": какая Елена Зеленская на самом деле - детали

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- Анатолий Анатолич раскрыл, какой знает Елену Зеленскую
- Ведущий в восторге от первой леди
Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, как изменилась первая леди Украины Елена Зеленская за время президентства ее мужа – Владимира Зеленского.
В комментарии для Люкс ФМ ведущий отметил, что первая леди в жизни очень веселая.
"Мы не виделись с начала полномасштабной. Я могу сказать, что у нее точно также очень острое чувство юмора. Очень острое. С ней очень интересно общаться. Она, мне кажется, иногда как первая леди сдерживает себя, чтобы где-то не пошутить. Мне это очень нравится. По ощущениям от нашего разговора – это было очень уютно. Возможно, потому что мы давно не виделись, и мы знакомы", – ответил ведущий.
Также Анатолий отметил, что у него было ощущение, что во время его встречи с Еленой Зеленской все вроде "порхали" над ней.
"Да, это первая леди. Но это прежде всего очень сильная и классная украинская женщина", – подытожил ведущий.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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