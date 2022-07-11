Китай освобождает РФ от фашистов: в культовой "Масяне" показали бомбежку Питера и Москвы

Масяня с семьей попала под обстрел / Скриншот

В Сети опубликована новая серия популярного мультипликационного сериала Масяня, в котором культовые герои Масяна и Хрюндель вместе с семьей спасаются от войны.

По сюжету семья Масяни и Хрюнделя просыпается в 7 утра в своей квартире после того, как Китай начал "спецоперацию" по освобождению РФ от фашистов.

Герои фильма слышат звуки взрывов, а также пролетающие над их головами самолеты. Они собираются и в панике стремятся покинут ь город.

При этом по дороге семья Масяни на авто попадает в пробку из авто людей, уезжающих в эвакуации. После этого они попадают под китайские обстрелы и вынуждены прятаться в подвал и метро.

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Обратим внимание, что в сюжете новой серии Масяни с точностью повторяются события в Украине февраля 2022 года, когда РФ начала войну.

При этом в Масяне также показали, как китайские освободители бомбят достопримечательности Санкт-Петербурга: Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова.

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В конце главная героиня мультфильма Масяня обращается к зрителям: "Извините, что мульт получился не смешной, но какое на хрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день".

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Добавим, что по сюжету город Масяни называется Санкт-Мариубург. Это отсылка к тому, что оккупанты объявили Санкт-Петербург городом-побратимом уничтоженного ими Мариуполя, где РФ убила тысячи мирных жителей.

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Напомним, в 160-ой серии мультсериала без прикрас показаны ужасы войны в Украине.

С 24-го февраля Масяня и Хрюндель пытаются уберечь их общего друга лохматого от новостей об ужасных событиях, которые развернулись на его исторической родине. В конце концов он все же смотрит телевизор, и видит реальные кадры разрушенных российскими оккупантами украинских городов.

Масяня тем временем направляется в бункер к Путину. Шагая по Москве, она везде натыкается на военные и пропагандистские лозунги.

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