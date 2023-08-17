Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

Филипп Киркоров также вывез своих детей, чем породил в Сети немало слухов.

https://stars.glavred.info/kirkorov-sbezhal-za-granicu-i-sdelal-zayavlenie-pro-rf-vozvrashchatsya-ne-hochu-10493848.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров покинул РФ с детьми / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Российский певец-путинист Филипп Киркоров и до полномасштабной войны в Украине не скрывал своей приверженности директору страны на болотах. Тем не менее в начале вторжения артист долгое время старался увиливать от прямых ответов на вопросы про свою позицию.

Когда стало понятно, что усидеть на двух стульях не удастся, Примадонн стал одним из главных пропагандистских певунов, и исправно отрабатывал все нарративы.

Впрочем, у жителей страны-оккупанта твердость убеждений Киркорова вызывала сомнения, дескать он - приспособленец, и поддерживает людоедские пропагандистские нарративы исключительно из корысти. И эта аудитория нашла своим домыслам подтверждение.

видео дня

Сейчас певец отдыхает на дорогом курорте в Греции вместе с детьми. На своей странице в Instagram он поделился кусочком райского отпуска - показал свое обновленное тело, вальяжно развалившись на шезлонге.

Филипп отметил, что в родное болото после такого отдыха ему возвращаться совершенно не хочется: "Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу". Однако, к его огромному сожалению, придется, так как у него уже запланирован концерт на конец августа.

В комментарии Киркорова про его нежелание приезжать в страну-оккупанта в Сети обнаружили политический подтекст.

Филипп Киркоров покинул РФ с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov

Ранее Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе - артист-путинист никак не может нарадоваться новому телу, поэтому показывает себя при каждом удобном случае.

Также стало известно, что Киркоров собрался жениться. Близкое окружение артиста отмечает, что новый роман приносит ему огромное удовольствие, и ожидает объявления про помолвку.

Другие новости про Филиппа Киркорова: