После официального развода Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова прошло уже 18 лет
Одиозный российский певец Филипп Киркоров откровенно признался, что изменял своим бывшим женщинам.
После официального развода Пугачевой и Киркорова прошло уже 18 лет. До этого певца связывали с Марией Шатлановой, Любовью Успенской, Азизой и Машей Распутиной.
Киркоров признался, что сейчас одинок из-за любви "ходить налево".
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"Я всегда ходил налево. Поэтому со мной и развелись", - заявил Киркоров.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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Автор: Сергей Кущ