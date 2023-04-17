Киркоров пообещал Галкину пойти на передовую, но в колготках

Придется тогда Филиппу Киркорову перекрашивать свои страусиные перья в цвет "хаки", иначе жизнь путиниста на передовой будет не долгой.

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Филипп Киркоров / t.me/Kirkorov_official

Путинист Филипп Киркоров, главный павлин российской эстрады, который перекроил себя до неузнаваемости, неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину.

В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.

"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — заявил артист. Киркоров также заявил, что готов идти убивать украинцев в любом виде, если возникнет такая необходимость.

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Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, на одном из своих американских концертов сочинил шутку про пропагандистов: Ангелине Вовк в довесок к Хрюше и Степашке, с которыми путинистка собралась ехать на фронт и поддерживать оккупантов, предложил взять еще и Киркорова в эпатажном наряде с головой пропагандистки Скабеевой в руках.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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