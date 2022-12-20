Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубя

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который не устает закатывать скандалы практически каждую неделю, снова показал свой крутой нрав и вылупленные глаза.
Конфликт произошел из-за новой экстравагантной покупки певца - сумочки в виде голубя 900 долларов.
"Филипп Киркоров чуть не подрался с Машей Федоровой за голубя. Журналистке очень понравился экстравагантный клатч поп-короля в виде голубя мира (видимо, он успокаивает своего скандального владельца), но Филя птичку зажал", - написал телеграмм-канал "Звездач".
Киркоров снова начал вопрошать "Do you know who I am" (Вы знаете, кто я - авт.).
Напомним, ранее Сергей Лазарев решил пошутить над Филиппом Киркоровым, разозлив одиозного певца.
Артисты стали членами жюри в одной из программ на росТВ. Лазареву попался реквизит — корона — и он тут же надел его на себя.
"Король-то, конечно, один, но есть еще принц!", - заявил певец.
Киркоров такого явно не ожидал и не сразу смог подобрать подходящих слов, но было заметно, что выпад звезды сильно его удивил.
"Мне как-то даже неудобно, а так - я тебя короную", - заявил он в ответ.
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