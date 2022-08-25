Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

Анна Седокова может быть депортирована из РФ в Украину / instagram.com/annasedokova

Уроженка Киева, певица украинского происхождения Анна Седокова давно строит карьеру в РФ и молчит о войне в Украине. Однако в стране-агрессоре во время военных действий она оставаться побоялась, и переехала с мужем в США.

За полгода она ни разу не возвращалась в Россию, где у нее бизнес и недвижимость. Юрист в росСМИ рассказал, что артистка может лишиться всех своих сбережений и заработать большие проблемы с миграционной службой, если приедет в РФ.

Все дело в том, что истек срок действия вида на жительство Седоковой в стране-агрессоре. Ее ИП в РФ закрыли, а при попытке пересечь российскую границу ее могут депортировать в Украину, гражданкой которой она является.

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"Как видно из документации, Анна Седокова – гражданка Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно иметь российский паспорт. Однако бизнес автоматически закрывается, когда истекает срок действия вида на жительство", - рассказывает юрист.

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