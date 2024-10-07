Киану Ривз едва не разбился во время участия в автогонках

Дебют звезды "Матрицы" и "Джона Уика" в профессиональных скоростных заездах едва не обернулся для него трагедией.

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Киану Ривз новости - Киану Ривз на автогонках чуть не попал в аварию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Канадский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз - давний поклонник быстрой езды. К примеру, он является совладельцем и сооснователем компании по производству мотоциклов Arch Motorcycle и большим фанатом этого вида транспорта. Однако недавно артист решил попробовать свои силы в автогонках.

Ривз принял участие в профессиональное гонке Toyota GR Cup, который проходил в США. Об этом сообщает издание Page Six.

60-летний актер финишировал с приличным для новичка результатом - он занял 25 место (из 35) и был квалифицирован на второй день гонки. Однако новое увлечение принесло не только удовольствие Ривзу, но и потенциальную опасность.

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Примерно в средине 45-минутной гонки автомобиль Киану Ривза сошел с дистанции - его вынесло на траву во время очередного поворота. Он чудом избежал столкновения с другим автомобилем, и остался при этом целым и невредимым. Актер вернул свою машину на трассу и продолжил гонку.

Кто такой Киану Ривз? Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

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