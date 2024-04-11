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Кейт Миддлтон заняла место принца Уильяма

Алена Кюпели
11 апреля 2024, 13:34
Британцы активно отреагировали на новость о здоровье Кейт Миддлтон.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают непростые времена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Британская принцесса Кейт Миддлтон обогнала своего мужа принца Уильяма как самого популярного члена королевской семьи Великобритании после ее эмоционального заявления о раке.

По информации The New York Post, в заранее записанном видео ролике, опубликованном 22 марта, принцесса Уэльская рассказала миру о своих проблемах со здоровьем, заявив, что врачи обнаружили у нее рак во время плановой операции на брюшной полости в январе.

Согласно опросу британского YouGov, 42-летняя Миддлтон с тех пор стала самым любимым членом королевской семьи в период с февраля по апрель этого года.

видео дня

Еще в феврале, до того, как ее диагноз стал известен всему миру, принц Уэльский имел сильный рейтинг - 77% как самый любимый член королевской семьи Великобритании, а его жена следовала за ним на втором месте с 74%.

Но в начале апреля рейтинг мамы троих детей увеличился через несколько дней после ее шокирующего объявления о раке, в результате чего ее популярность выросла до 76%, а популярность Уильяма упала до 73%.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Более того, третьим по популярности членом королевской семьи является тетя Уильяма, принцесса Анна. Она нравится 71% населению Великобритании, что доказывает, насколько она популярна.

На четвертом месте – король Чарльз III, который сам сейчас борется с раком.

Рейтинг популярности 75-летнего монарха на родине составляет 63%, а рейтинг его младшего брата принца Эдварда, герцога Эдинбургского, составляет 54%.

За ней следует жена короля, королева Камилла, с рейтингом 50%.

Кейт Миддлтон - новости о здоровье принцессы:

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц впал в депрессию.

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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