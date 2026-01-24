Укр
Кейт Миддлтон удивила выбором новой профессии

Алена Кюпели
24 января 2026, 14:49обновлено 24 января, 15:34
Кейт Миддлтон стала дизайнером собственного пальто в клетку и уже появилась в нем на публике.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Как выглядит пальто Кейт Миддлтон
  • Как она создала свой дизайн

Кейт Миддлтон осваивает новую территорию: дизайн одежды.

Как пишет Page Six, принцесса Уэльская продемонстрировала пальто собственного пошива во время недавней поездки в Шотландию, незаметно представив его во вторник.

Сообщается, что Миддлтон работала с компанией Johnstons of Elgin и портным Крисом Керром, чтобы довести до совершенства клетчатый узор, который затем был использован для создания ее длинного двубортного пальто.

Хотя создание клетчатого изделия на заказ может быть честью, зарезервированной для самой Кейт Миддлтон, на сайте Керра предлагается возможность создать собственный костюм по индивидуальным меркам, что придаст ему немного эксклюзивности. По данным бренда, это обойдется вам от 2300 до 4700 долларов (98 000 - 201 000 гривен).

  • Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
    Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна Instagram/princeandprincessofwales
  • Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
    Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна Instagram/princeandprincessofwales
  • Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
    Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна Instagram/princeandprincessofwales
  • Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
    Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна Instagram/princeandprincessofwales
  • Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна
    Кейт Миддлтон в пальто собственного дизайна Instagram/princeandprincessofwales

Во вторник, посещая Национальную академию керлинга, королевская особа была одета в темно-синюю водолазку Zara и юбку Johnstons of Elgin x Le Kilt. Она дополнила образ черными замшевыми ботинками Gianvito Rossi и синим клетчатым двубортным пальто.

Когда она сняла пальто, она показала еще один слой под ним — жилет из ткани с узором Fair Isle от Bamford.

Миддлтон часто использует свою одежду и украшения, чтобы выразить поддержку местам, которые она посещает, и поэтому ее выбор надеть сшитое на заказ пальто от Johnstons of Elgin демонстрирует не только использование британских материалов, но и британский пошив.

Кроме того, во вторник она посетила Radical Weavers, студию и благотворительную организацию в Стирлинге, которая занимается продвижением тартанового ткачества, что еще раз подчеркивает ее новый интерес к моде.

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Злата Огневич решила провести зимний отпуск в экзотической южноазиатской стране Вьетнам. Однако отдых у артистки не задался из-за россиян, которые наводнили островной курорт.

Ранее также скандальная любовница бывшего мужа российской певицы Алсу, которая молчит о том, что ее террористическая родина вторглась в суверенную Украину, выходит замуж.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
