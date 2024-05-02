Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали знаменательный момент в жизни своей единственной дочери, опубликовав в четверг ее новую фотографию в своем совместном аккаунте в Instagram.
Именинница улыбалась в камеру, опираясь на куст. Она надела темно-синий свитер и темно-бордовый кардиган с джинсовой юбкой и колготками.
видео дня
Никогда ранее не публиковавшийся снимок появился через неделю после того, как принц и принцесса Уэльские поделились фотографией принца Луи на его 6-й день рождения.
42-летняя Миддлтон сама сфотографировала своего младшего ребенка, улыбающегося на одеяле для пикника.
Она и 41-летний Уильям также являются родителями 10-летнего принца Джорджа, который отмечает свой день рождения в июле.
Кейт Миддлтон - последние новости по теме
Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.
А также ранее принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.
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