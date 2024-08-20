Кэмерон Диаз показалась со своими "секретными" детьми

Кэмерон Диаз появилась на редкой прогулке со своей семьей.

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Камерон Диаз сделала редкий выход на публику/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голивудская актриса Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден в субботу провели время всей семьей со своими детьми Рэддикс и Кардиналом.

Как пишет Page Six, семья из четырех человек была замечена на прогулке по своему району в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Это редкий выход для актрисы, которая обычно держит свою личную жизнь в тайне и вдали от всеобщего внимания.

Кто такая Кэмерон Диаз Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем". видео дня

51-летняя звезда "Ангелов Чарли" надела свободную черную футболку и пару таких же черных брюк, когда гуляла с коляской. Ее муж также надел повседневный наряд: черную толстовку с длинными рукавами и пару таких же черных шорт. Мэдден дополнил свой наряд зеленой шляпой, в одной руке он нес несколько белых сумок для покупок, а в другой держал за руку свою 4-летнюю дочь.

Посмотреть фото счастливой семьи можно тут

Он также нес через плечо фиолетовый рюкзак Рэддикс. Девочка была сфотографирована в рождественской пижаме, которую она сочетала с розовыми сапогами-ковбойцами.

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Напомним, ранее голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.

Ранее также Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.

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