Кэмерон Диаз показалась со своими "секретными" детьми

Голивудская актриса Кэмерон Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден в субботу провели время всей семьей со своими детьми Рэддикс и Кардиналом.
Как пишет Page Six, семья из четырех человек была замечена на прогулке по своему району в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Это редкий выход для актрисы, которая обычно держит свою личную жизнь в тайне и вдали от всеобщего внимания.
Кто такая Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз — американская актриса и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Была номинирована на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и "Быть Джоном Малковичем".
51-летняя звезда "Ангелов Чарли" надела свободную черную футболку и пару таких же черных брюк, когда гуляла с коляской. Ее муж также надел повседневный наряд: черную толстовку с длинными рукавами и пару таких же черных шорт. Мэдден дополнил свой наряд зеленой шляпой, в одной руке он нес несколько белых сумок для покупок, а в другой держал за руку свою 4-летнюю дочь.
Посмотреть фото счастливой семьи можно тут
Он также нес через плечо фиолетовый рюкзак Рэддикс. Девочка была сфотографирована в рождественской пижаме, которую она сочетала с розовыми сапогами-ковбойцами.
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Напомним, ранее голливудская актриса Кемэрон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями во второй раз. Пара удивила поклонников, объявив, что недавно у них родился второй ребенок, сын по имени Кардинал.
Ранее также Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.
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