"Каждый день ждал официальную новость": Пивоваров рассказал об эмоциях от освобождения Волчанска

В Сніданку з 1+1 Артем Пивоваров раскрыл собственные переживания за родной город, который был в оккупации, и о творческой инициативе "Твои стихи, мои ноты".
Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.
Эксклюзивно студию Сніданку з 1+1 посетил украинский певец Артем Пивоваров с презентацией новой песни Люлі-Люлі, написанную на стихотворение Пантелеймона Кулиша. В рамках своего культурного проекта "Твои стихи, мои ноты" певец создал композицию в коллаборации с рэперкой alyona alyona. По словам певца, эта работа отображает внутренний мир человека, которого охватили чувства одиночества и отчуждения.
"Каждому украинцу сейчас нужна надежда. И благодаря музыке мы трансформируем эти эмоции. Я надеюсь, что в определенном энергетическом смысле мы правильно поступили, использовав стихотворение Пантелеймона Кулиша и он где-то там сверху благодарит нас за то, что мы даем веру нашим украинцам. В его реальности там был немного другой финал. Но мне кажется, что каждое украинское сердце должно засыпать и просыпаться каждый день. А одиночество - это состояние, в котором мы находимся, даже если есть кто-то рядом. И с этим нужно смириться, ведь ты должен говорить с собой наедине", - так прокомментировал новую песню Пивоваров.
Также певец подчеркнул, что невероятно рад тому, что сейчас украинские артисты имеют влияние на культурное наследие, на сознание людей через музыку. Однако подчеркивает, что это является и большой ответственностью. С момента полномасштабного вторжения россии Пивоваров активно дает благотворительные концерты в Украине и Европе, а также выступает для военных.
В прошлый раз, когда певец был в гостях Сніданку з 1+1, его родной город Волчанск на Харьковщине был оккупирован. Сейчас там развевается украинский флаг. В городе оставались родные Пивоварова. Говорит, что с ними все хорошо и благодаря добрым неравнодушным украинцам все время он был с родными на связи.
"Хочу поблагодарить подразделение "Кракен", ребят из Харькова, с которыми мы все время поддерживали связь. И мы их, по возможности, материально обеспечивали. Они были со мной на связи и говорили: "Да, мы уже в Купянске, еще немного, подожди". И я каждый день, без сна, ждал официальную новость. Это не передать словами, что чувствовал, когда смотрел видео", - отметил исполнитель.
Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.