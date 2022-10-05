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"Каждый день ждал официальную новость": Пивоваров рассказал об эмоциях от освобождения Волчанска

5 октября 2022, 14:18

В Сніданку з 1+1 Артем Пивоваров раскрыл собственные переживания за родной город, который был в оккупации, и о творческой инициативе "Твои стихи, мои ноты".

Артем Пивоваров в завтраке с 1 + 1
Артем Пивоваров в Сніданку з 1+1 рассказал об эмоциях после освобождения родного Волчанска / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно студию Сніданку з 1+1 посетил украинский певец Артем Пивоваров с презентацией новой песни Люлі-Люлі, написанную на стихотворение Пантелеймона Кулиша. В рамках своего культурного проекта "Твои стихи, мои ноты" певец создал композицию в коллаборации с рэперкой alyona alyona. По словам певца, эта работа отображает внутренний мир человека, которого охватили чувства одиночества и отчуждения.

"Каждому украинцу сейчас нужна надежда. И благодаря музыке мы трансформируем эти эмоции. Я надеюсь, что в определенном энергетическом смысле мы правильно поступили, использовав стихотворение Пантелеймона Кулиша и он где-то там сверху благодарит нас за то, что мы даем веру нашим украинцам. В его реальности там был немного другой финал. Но мне кажется, что каждое украинское сердце должно засыпать и просыпаться каждый день. А одиночество - это состояние, в котором мы находимся, даже если есть кто-то рядом. И с этим нужно смириться, ведь ты должен говорить с собой наедине", - так прокомментировал новую песню Пивоваров.

Артем Пивоваров в завтраке с 1 + 1
Артем Пивоваров в Сніданку з 1+1 рассказал об эмоциях после освобождения родного Волчанска / Пресс-служба

Также певец подчеркнул, что невероятно рад тому, что сейчас украинские артисты имеют влияние на культурное наследие, на сознание людей через музыку. Однако подчеркивает, что это является и большой ответственностью. С момента полномасштабного вторжения россии Пивоваров активно дает благотворительные концерты в Украине и Европе, а также выступает для военных.

В прошлый раз, когда певец был в гостях Сніданку з 1+1, его родной город Волчанск на Харьковщине был оккупирован. Сейчас там развевается украинский флаг. В городе оставались родные Пивоварова. Говорит, что с ними все хорошо и благодаря добрым неравнодушным украинцам все время он был с родными на связи.

"Хочу поблагодарить подразделение "Кракен", ребят из Харькова, с которыми мы все время поддерживали связь. И мы их, по возможности, материально обеспечивали. Они были со мной на связи и говорили: "Да, мы уже в Купянске, еще немного, подожди". И я каждый день, без сна, ждал официальную новость. Это не передать словами, что чувствовал, когда смотрел видео", - отметил исполнитель.

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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