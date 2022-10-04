Катя Осадчая рассказала о тяжелом разговоре с известной одесситкой, проживающей в Москве

Катя Осадчая рассказала ЖВЛ о проекте "Знайти своїх", усыновлении, артистах-предателях и новых талантах / Пресс-служба

Сегодня, 4 октября, в инфотейнмент шоу ЖЗЛ на телеканале ТЕТ показали эксклюзивное интервью ведущей проектов Голос країни и Світське життя, волонтера и руководителя масштабного социального проекта "Знайти своїх" Екатерины Осадчей. Телеведущая рассказала о своих мыслях относительно усыновления ребенка, общения во время полномасштабной войны с Региной Тодоренко, молодых звезд и проект "Знайти своїх".

С самого начала полномасштабного российского вторжения Екатерина Осадчая сменила журналистскую деятельность на благотворительность и создала телеграм-канал "Пошук зниклих", который масштабировался в крупный социальный проект под названием "Знайти своїх".

"На самом деле, эта социальная история скорее выбрала меня сама. В первые дни полномасштабной войны я думала, чем сейчас моя популярность может помочь? Почти сразу я начала получать сообщения о пропавших людях и детях. Тогда началась временная оккупация Киевщины, пропадала связь, люди терялись в эвакуации и я поняла - это именно то, чем я могу помочь. Сейчас мы пытаемся добраться со своими волонтерами туда, куда не может добраться полиция. Мой телефон не выключается вообще никогда, я его заряжаю по три, по 4 раза в день, чтобы не пропустить что-то важное", - говорит Екатерина Осадчая.

Катя Осадчая рассказала ЖВЛ о проекте "Знайти своїх", усыновлении, артистах-предателях и новых талантах / Пресс-служба

Рассказала Екатерина и о своих мыслях относительно усыновления ребенка, о которых они с мужем Юрием Горбуновым публично рассказали весной 2022-го.

"Нужно себе в этом честно признаться, усыновление — это не так просто, как об этом можно говорить. Да, мы с Юрой об этом говорили, но это длительный, долгий и очень сложный путь, как в бумагах, так и в себе, потому что нужно как минимум сначала пройти специальные курсы и тренинги для родителей, готовых на такой шаг", - говорит Осадчая.

Но от идеи усыновить ребенка Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым не отказываются и продолжают изучать этот вопрос подробнее.

Катя Осадчая рассказала ЖВЛ о проекте "Знайти своїх", усыновлении, артистах-предателях и новых талантах / Пресс-служба

В начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Екатерина Осадчая пыталась достучаться до российских звезд украинского происхождения, которые молчали о войне, но как оказалось, усилия были потрачены впустую. Из всех упомянутых Екатериной звезд откликнулась только Регина Тодоренко и даже вступила с ней в диалог.

"Она мне писала очень абстрактно, не сказала ничего конкретного. Но мои упреки к российским звездам были совершенно конкретными. В какой-то момент после очередной переписки я поняла, что я просто трачу свою энергию и время. Некоторые, кто молчит о нападении, до сих пор имеют звание заслуженных артистов. Я считаю, что о них просто надо забыть и все, но я бы пообщалась и взяла интервью у всех звезд украинского происхождения, которые живут в России и молчат о войне. У Ани Лорак, Светы Лободы, хочу спросить, как можно жить и полгода молчать", - говорит Екатерина.

Во время полномасштабной войны в Украине "родилось" много молодых звезд, за которыми Осадчая наблюдает с большим интересом и считает, что смена поколений в отечественной музыкальной индустрии давно нужна.

"Со многими новыми, молодыми звездами я знакома лично, ведь многие из них начинали свой путь с Голосу країни. Вот такая "встряска" в шоу-бизнесе давно нужна была, но жаль, что она произошла такой страшной ценой. Главное в этих артистах - это искренность, ведь ее видно издалека. У некоторых получается идти в ногу со временем и рефлексировать на происходящее, а у кого-то это выглядит спекуляцией. Людей нельзя обмануть. Нам всем надо отвлекаться он новостей хоть на какой-то час именно на такие музыкальные проекты, как Голос країни, ведь они вдохновляют и всегда были о новых талантах и шансах", - говорит телеведущая.

Смотрите продолжение Голосу країни, показ которого был прерван из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".