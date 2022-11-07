Катя Осадчая рассказала о съемке в Song of My Life и о том, как сейчас создается украинская нация

Екатерина Осадчая рассказала о съемке в Song of My Life и о том, как сейчас создается украинская нация / Пресс-служба

Ведущая Голосу країни и Світського життя на телеканале 1+1 Екатерина Осадчая с первых дней войны помогает украинцам в поиске пропавших родственников. Совместно с телеканалом 1+1 телеведущая создала телеграм-канал "Пошук зниклих", который сейчас масштабировался в социальный проект под названием "Знайти своїх".

Екатерина Осадчая в эксклюзивном интервью для Фактов рассказала о том, какой период для нее оказался самым сложным, как продвигается социальный проект под названием "Знайти своїх" и поделилась впечатлением от съемок проекта "Song of my life" в Финляндии.

Недавно телеведущая приняла участие в съемках специального эпизода популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life" (Песня моей жизни). Этот выпуск, посвященный Украине, совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group. Эпизод будет транслироваться на телеканале ТЕТ 27 ноября в 21:00, пока 1+1 выполняет важную миссию – совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание Национального марафона "Эдины новини". Екатерина Осадчая рассказала, почему финны поддерживают украинцев и какие отличия имеет финский продакшн:

"Финляндия чрезвычайно поддерживает Украину. Я даже не могла представить, что именно финны, страна, которая якобы далека от нас — и географически, и ментально, и даже по группе языков мы совершенно разные, - настолько нас поддерживают. На самом деле, эта поддержка уходит корнями в далекую русско-финскую войну. Маленькая Финляндия, в которой сейчас живет 5 миллионов человек — это чуть больше Киева по количеству населения, противостояла великой России. Так же, как сейчас Украина противостоит России. Поэтому финны видят сейчас в украинцах себя 80 лет назад. Финны нам рассказали, что у них есть исторический факт, когда они называли это сочетание патриотизма, жажды победы и невероятной воли к победе словом "сису". Они сказали о том, что это "сису" есть у украинцев. И поэтому они нас очень понимают, поддерживают и очень верят в нашу победу. С началом полномасштабной войны они так же начали готовиться к нападению россии. Потому, что Финляндия с Россией имеют единую огромную границу, которая намного больше, чем наша граница с Россией,- говорит телеведущая. На самом деле, финский продакшн был удивлен нашей профессиональностью, креативностью и тем, какие идеи мы предлагали им. Они сказали о том, что возьмут на вооружение все наши идеи, потому что это чрезвычайно интересно. Они супер организованы, все должно быть минута в минуту за таймингом, звезды должны быть организованы. И если наши звезды в Украине иногда могут себе позволить опаздывать, то в Финляндии это недопустимо. Никто не должен опаздывать, все должно быть четко по графику".

Екатерина Осадчая рассказала о съемке в Song of My Life и о том, как сейчас создается украинская нация / Пресс-служба

К тому же, телеведущая рассказала, как общалась с детьми о полномасштабной войне и как сейчас устроен их быт.

"Младшему сыну пока объяснять не нужно. Он радуется тому, что мы рядом, что мы есть. На начало полномасштабной войны ему было полгода. Сейчас он уже бегает, говорит кое-что. Но совершенно не понимает, что происходит. Иван, конечно, понимал. И в первые дни рисовал черные квадраты. Просто брал листки и зарисовывал их черным. Он не спрашивал, что происходит. Просто видел и время от времени спрашивал: "А это что?" Мы ему объясняли. Он увлекается самолетами, и когда он слышал звуки пролетающих ракет — они, в принципе, выглядят как самолеты, — он говорил, что это летят самолеты. Потом мы уже рассказали, что война, что летают ракеты, которые разрушают дома. Мы не вдавались в подробности ужасов, смертей. Но стараемся общими чертами объяснять, что происходит, - говорит Екатерина. У нас нет подвала, к сожалению. Мы из тех людей, которые совершенно не верили в начало полномасштабной войны. Были люди, которые понимали что война возможна, они покупали продукты, лекарства. В это время мы вообще ничего не готовили. У нас не было тревожного чемоданчика и даже детской смеси для 6-месячного ребенка. Мы все это собирали и покупали в первый день. Даже сейчас мы не скупаем продукты, но определенный запас того, что может понадобиться, особенно детям, — он, конечно, есть и должен быть в каждой семье".

Катя Осадчая с младшим сыном Даниилом / Пресс-служба

Телеведущая также рассказала, что чувствует на 8 месяце войны и считает ли какой-то период самым сложным.

"Уже 8 месяцев как идет полномасштабная война. Это страшное время показывает нам, что мы с каждым месяцем становимся сильнее, крепче. Я каждый день все больше горжусь каждым украинцем, который не сдается несмотря на то, как бы сложно сейчас не было, и чувствую гордость за каждого, кто противостоит врагу. Невероятно горжусь нашими ВСУ и каждым героем. Считаю, что именно сейчас, в эти страшные времена, "куется" наша нация, - говорит Екатерина Осадчая. Я не выделяю для себя каких-то сложных периодов. Сейчас, когда я для проекта "Знайти своїх" еженедельно беру интервью у людей, которые ищут родных, были в плену, которых пытали, били током, требуя перейти на сторону русских, когда общаюсь с людьми, которые потеряли своих близких или от ракетных ударов были завалены обломками дома, то понимаю, что у меня не было тяжелого периода. Слава богу, все мои родные живы, наше жилье цело и все здоровы, поэтому я не имею права жаловаться и говорить о том, что какой-то период был сложным".

Екатерина Осадчая рассказала о съемке в Song of My Life и о том, как сейчас создается украинская нация / Пресс-служба

С начала полномасштабной войны телеведущая совместно с телеканалом 1+1 создала социальный проект под названием "Знайти своїх", который сейчас насчитывает более 4000 позитивных историй поиска. Проект взял на себя важную миссию и привлекает внимание к проблеме с похищением людей русскими солдатами.

"Знайти своїх" — проект, который мы делаем вместе с каналом 1+1. Он выходит каждый понедельник в марафоне "Єдині новини" в 21:00. "Сейчас могу сказать, что и телевизионный поиск, и наше волонтерское движение приносит хорошие результаты. Сейчас мы стали еще эффективнее, особенно с помощью волонтеров на местах. Сейчас, к сожалению, мы сталкиваемся с большой проблемой гражданского плена, когда людей забирают прямо с улиц. Мы стараемся привлечь к этому внимание. Особенно это происходит в оккупации. Их пытают, заставляют переходить на сторону России, обвиняют в терроризме. И вытаскивать из гражданского плена людей чрезвычайно сложно. Поэтому это такая страница поиска, которой мы занимаемся тщательно, и стараемся привлекать к этому неравнодушных правозащитников, волонтеров, всех, кто может нам в этом помочь",- говорит телеведущая. "Буквально на днях мы общались с уполномоченным по поиску Олегом Котенко. И с радостью констатировали то, что сейчас уже счет тех, кто был найден, вышел на связь, и тех, кто дал о себе знать, кто был найден с помощью полиции, нас, волонтеров, уже около 4 тысяч. Но тех, кто не найден, конечно, остается очень много. Истории со счастливым концом есть. И вот буквально в последних выпусках "Знайти своїх" мы показывали такие истории, когда, к счастью, нашим мужчинам удалось вырваться из русского плена. И их показания чрезвычайно важны в документальном виде. Потому что то, как издевались над гражданскими в плену, то, что происходит с ними, как их бьют током, заставляют слушать гимн россии в камере, день и ночь, — это невозможно постичь умом. Мы радуемся, что те люди возвращаются — и из плена мы находим. И в оккупации находим. Но то, что все это происходит, трудно назвать словом "счастливый".

Екатерина Осадчая рассказала о съемке в Song of My Life и о том, как сейчас создается украинская нация / Пресс-служба

Напомним, что организацией выступлений для украинского эпизода проекта "Песня моей жизни" занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Смотрите спешл-эпизод "Song of my life" уже 27 ноября в 21:00 на телеканале ТЕТ и следите за важной информацией о проект в социальных сетях 1+1 media.

Song of my life - самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра в более 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и вместе с тем открывают нечто новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал, с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу является компания Armoza Formats.