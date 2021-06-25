Катя Осадчая показала беременный животик в облегающм вечернем платье

Катя Осадча / instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Катя Осадчая поразила фирурой в облегающем наряде. Беременная девушка продемонстрировала, что можно выгляжеть обольстительно и элегантно и с округлым животиком.

В своих stories в Instagram Осадчая показала зверски элегантный наряд со съемок Светской жизни.

Девушка не стала комментировать или объяснять, по какому поводу было мероприятие, но показала себя в блестящем переливающемся наряде на черно-белых фото.

Кроме того, Осадчая показала не виданное ранее платье из коллекции Андре Тана, которое у нее неожиданно стало одним из любимых.

Свободный белый полупрозрачный сарафан прекрасно сидит на ведущей.

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Осадчая же рассказала, что сначала не хотела даже включать его в список нарядов коллекции - она носит наряды либо длинее, либо короче, да еще и приталенные, в отличии от сарафана. Но в итоге она его полюбила.

"Вот теперь - это платье мое любимое. В нем совершенно не жарко, это натуральная ткань, ну и свободный покрой на любую талию", - прокомментрировала Екатерина.Читайте такжеКатя Осадчая показала коллекцию своих самых модных вышиванок

Напомним, беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике.