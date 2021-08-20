Катерина Осадчая умилила Сеть фото с новорожденным сыном в роддоме

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Звезда Светской жизни Екатерина Осадчая утром 19 августа родила третьего сына - это их второй ребенок с Юрием Горбуновым, который также работает на 1+1.

На следующий день 20 августа Екатерина Осадчая вышла в эфир с шоу Сніданок з 1+1, а потом показала, как она кормит новорожденного малыша, хоть еще даже не переоделась с наряда для эфира и не убрали штативы для эфира.

"У кого-то завтрак утренний, а у кого-то реальный", - подписала она фото.

"Спасибо за такое невероятное количество поздравлений !!! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя и готовимся смотреть уже вместе наш "Вечер премьер. Летняя серия", ведь малыш концерт слышал, но не смотрел. Уже в это воскресенье в 20:15, увидимся", - пишет она в посте в Instagram.

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Напомним, Юрий Горбунов трогательно поблагодарил Катерину за сына и опубликовал фото из роддома.

Как ранее сообщал Главред, концерт Кати Осадчей Вечер премьер. Летняя серия выйдет онлайн на 1+1 к праздничным дням перед Днем Независимости.